Bellolio pide al Gobierno revocar “todas las pensiones de gracia cuestionadas” y que “las demás se vuelvan a revisar completamente”

Jaime Bellolio, exministro secretario general de Gobierno de la segunda administración de Piñera, pidió revocar “todas las pensiones de gracia cuestionadas”, es decir, las que fueron entregadas a personas con antecedentes penales.

Según consignó 24Horas, luego de que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuviera que los beneficios fueron otorgados bajo el protocolo establecido por el gobierno anterior, Bellolio pidió al Mandatario “volver a revisar” las pensiones otorgadas para que “no hayan falsos empates”.

Añadió que “en este caso, la glosa que permite que existan estas pensiones fue propuesta por la izquierda y luego exigida en su aplicación. En el gobierno del (ex) presidente Sebastián Piñera se entregaron pensiones a personas que habían ratificado o que habían entregado su certificación de personas graves o gravísimas”.

El exministro arremetió contra el Gobierno de Gabriel Boric al acusar que están tratando de “desprender que de ahí se justifica el que este Gobierno haya entregado un pensión más alta que en el pasado, a una persona que no cumplía con los antecedentes médicos, que el Ministerio Público había decidido no perseverar en las causas y que además estaba condenada por pornografía infantil, simplemente no resiste ningún análisis”.

“Hagámosla corta, que el Gobierno y el Presidente revoque mañana absolutamente todas aquellas pensiones que tienen algún cuestionamiento y que las demás se vuelvan a revisar completamente. Así para que no hayan falsos empates y el Gobierno se haga cargo de su propia responsabilidad”, exigió.