Bombo Fica critica a Luis Slimming por chiste sobre “El Flaco” en Viña 2024: “Me parece que no es leal”

Luis Slimming se presentó con éxito la noche del pasado martes en el Festival de Viña del Mar, logrando hacer reír tanto al “monstruo” en la Quinta Vergara, como a los televidentes, y ganando las gaviotas de plata y oro. No obstante, un chiste en particular de su rutina generó cierta polémica.

Y es que durante su presentación, el apodado “Don Comedia” realizó un chiste sobre Paul Vásquez, “El Flaco”, donde hizo referencia a su pasado de adicciones, algo que causó la molestia del reconocido humorista nacional, Bombo Fica.

En concreto, Slimming comentó en su rutina que “un comediante clásico contó que se gastaba más de 800 mil pesos semanales en cocaína. Impresionante, porque si uno ve la rutina de este humorista en Viña, junto a su compañero El Indio, estas rutinas duraban una hora y media. Entonces, ¿en qué minuto lo hacía?”.

Bajo este contexto, y en una conversación con Radio Cooperativa, Daniel Fica (su nombre real), manifestó que “no me gustó el chiste del Flaco. Tomarse de otra persona para burlarse, ridiculizándolo y exagerándolo para su beneficio, me parece que no es leal. A menos que sea conversado”.

“Tiene que ver mucho con la soberbia del escenario, que muchas veces uno cree que te permite decir o hacer todo. El Flaco debería conversar con él de hombre a hombre y decirle que ese tipo de cosas no se deben hacer, al menos yo lo haría así”, añadió el humorista, quien se ha presentado en tres ocasiones en el evento viñamarino.

Por último, planteó que “además el tema es delicado, por último si se ríe de los zapatos del Flaco da lo mismo”.

Cabe destacar que antes de que Slimming se presentara en el Festival de Viña, el propio Paul Vásquez se había referido a otros chistes que “Don Comedia” realizó sobre él en el pasado, y mencionó que “a mí no me molesta, para mí el humor es el humor y quedó demostrado cuando me hicieron pebre en El Purgatorio, entonces yo digo, ¿para quién es la censura? No se puede hacer chistes de homosexuales, pero sí se puede hacer humor con los drogadictos, también es delicado”.