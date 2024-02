Paul Vásquez se refirió al chiste que Luis Slimming hizo sobre él Viña 2024: “Yo creo que la gente está cansada”

Durante su triunfal rutina en el Festival de Viña del Mar 2024, el comediante Luis Slimming realizó una broma que hacía alusión a las adicciones de Paul Vásquez, más conocido como “El Flaco”, miembro del grupo humorístico “Dinamita Show”. Sin embargo, el “chiste prohibido” ya había sido utilizado en presentaciones anteriores.

El pasado lunes, en conversación con Cooperativa, Vásquez se refirió a los dichos vertidos por su colega, donde indicó que la temática sobre su pasado de adicciones ya había sido abordada durante el programa de Canal 13, “El Purgatorio”.

“No sé qué le pasa a Luis que insiste…la gente valoriza y reconoce mi rehabilitación. Desde hace 21 años estoy rehabilitado, entonces, que (no corresponde que) le sigan dando vuelta a mi pasado con las drogas”, expresó “El Flaco” al citado medio.

“A mí no me molesta, para mí el humor es el humor y quedó demostrado cuando me hicieron pebre en El Purgatorio, entonces yo digo, ¿para quién es la censura? No se puede hacer chistes de homosexuales, pero sí se puede hacer humor con los drogadictos, también es delicado”, acotó.

El “chiste prohibido” guarda relación con la presentación de Slimming en el Festival del Huaso de Olmué en 2023, donde el comediante confesó que le habían pedido eliminar el número de su repertorio.

“Yo sé que la droga hace mal, pero al flaco le hacía tan bien hueón. Era bueno El Flaco, o sea, sigue bueno. Solo que ahora es como una piscola con Pepsi, bien… Pero con Coca es otra hueá”, recogió Culto.

En la previa a la presentación de “Don Comedia”, Vásquez, comentó que “ojalá que esta rutina no empiece de nuevo con este chiste que está prohibido, sino que se suba al escenario de la Quinta Vergara y disfrute, y que no trabaje para sí, que trabaje para la gente, para la galería, que disfruten su momento”.

“Yo creo que la gente está cansada que sigan haciendo humor respecto a lo de la droga, que es una historia innegable. Obviamente todos los que me quieran atacar lo primero que sacan es mi pasado con la droga ¡Hace 21 años que yo estoy limpio! ¡Y la gente lo sabe! Yo tengo un público y tengo una hinchada, entonces, cuando me atacan, salen inmediatamente a defenderme”, cerró “el Flaco”.