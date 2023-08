Boric: “Chile no nos va a perdonar si no somos capaces de avanzar en soluciones”

Tras el cambio de gabinete –que implicó ajustes en cinco ministerios- el Presidente Gabriel Boric llamó a la unidad y trabajo en conjunto de las fuerzas políticas. “Chile no nos va a perdonar si no somos capaces de avanzar en soluciones donde ya están claros los diagnósticos hace años”, aseveró.



“Si no avanzamos en acuerdos que, por ejemplo, pongan fin al drama de las pensiones indignas, estoy seguro de que nadie gana con eso, ni Gobierno ni oposición”, añadió el Mandatario tras los juramentos de los nuevos ministros.



“Pero por sobre todo, pierden los chilenos y chilenas, y gana el pesimismo y el hastío. Y podemos revertirlo, tenemos condiciones para darle vuelta”. agregó.



“Tengo la convicción que con las diferentes personas que están en política, pero por sobre todo con el pueblo de Chile, compartirnos el propósito común de avanzar en soluciones para las personas, y hoy es un momento de enfrentar respetuosamente esas diferencias y encontrar los puntos en común”, concluyó.