Boric emplaza al oficialismo por quiebre: “De una vez por todas, pónganse a la altura”

Un duro emplazamiento realizó este viernes el Presidente Gabriel Boric, quien desde La Moneda, abordó el quiebre al interior del oficialismo.

En el marco de una serie de anuncios por ayudas tempranas tras los incendios en el sur, el Mandatario fue consultado por las tensiones del sector y el cónclave que llevan a cabo el Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana, sin el Frente Amplio y el Partido Comunista.

“Acá hay una situación muy clara, miren todo lo que hemos conversado antes. El Ejecutivo en pleno está dedicado a estar donde se necesita para los ciudadanos afectados por la catástrofe. Yo lo que le pido a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, es que se pongan a la altura de la situación”, remarcó el jefe de Estado.

En la misma línea, comentó que “la gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa. Al final del día, esas cosas terminan alejando a la gente de la política”.

“Nos quieren ver trabajando, nos quieren ver unidos por Chile. Por favor, de una vez por todas, pónganse a la altura”, añadió.

Críticas por despliegue ante incendios

En tanto, respecto a las críticas de la oposición por la respuesta del Gobierno frente a la emergencia, Boric indicó que “nosotros hemos estado prácticamente todos los días en terreno con los alcaldes. Yo hablo permanentemente, y lo dijo el mismo alcalde de Penco, todos los días, con alcaldes que han resultado afectados”.

“Hemos destinado ministros, subsecretarios, además de todos los equipos regionales en terreno, y debo recordar que el Estado son muchas instituciones”, sostuvo.

En este sentido, manifestó que “cuando alguien dice que aquí no se ha hecho nada o se ha hecho mal, no está atacando al Gobierno. Está hablándole también a las Fuerzas Armadas, está hablándole también a la gente de Senapred, a los Municipios, a las Gobernaciones Regionales”.

“Todas las autoridades, todos los trabajadores del sector público han estado desde el día uno dedicados de lleno a enfrentar los efectos de esta catástrofe y estar con la gente. Yo he viajado a las regiones de Biobío, de Ñuble y la Araucanía. Me he reunido con decenas de alcaldes. Hemos estado en terreno en circunstancias difíciles, pero ahí es donde hay que estar”, subrayó.

Por último, planteó que “siempre va a haber quienes prefieran criticar que aportar. Yo hoy día me quedo con la actitud que han tenido las principales autoridades del Gobierno electo respecto a esto, porque para mí, en estos temas, no existe oposición y oficialismo, existe Chile, y en esa lógica es la que yo voy a seguir”.