Home Nacional "boric emplaza al oficialismo por quiebre: “de una vez por todas, ..."

Boric emplaza al oficialismo por quiebre: “De una vez por todas, pónganse a la altura”

Desde La Moneda, y en el marco de una serie de anuncios por ayudas tempranas tras los incendios en el sur, el Presidente se refirió a las tensiones internas en el oficialismo, y señaló que “la gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa. Al final del día, esas cosas terminan alejando a la gente de la política”.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Boric emplaza al oficialismo por quiebre: “De una vez por todas, pónganse a la altura”

Un duro emplazamiento realizó este viernes el Presidente Gabriel Boric, quien desde La Moneda, abordó el quiebre al interior del oficialismo. 

En el marco de una serie de anuncios por ayudas tempranas tras los incendios en el sur, el Mandatario fue consultado por las tensiones del sector y el cónclave que llevan a cabo el Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana, sin el Frente Amplio y el Partido Comunista. 

“Acá hay una situación muy clara, miren todo lo que hemos conversado antes. El Ejecutivo en pleno está dedicado a estar donde se necesita para los ciudadanos afectados por la catástrofe. Yo lo que le pido a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, es que se pongan a la altura de la situación”, remarcó el jefe de Estado. 

En la misma línea, comentó que “la gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa. Al final del día, esas cosas terminan alejando a la gente de la política”. 

“Nos quieren ver trabajando, nos quieren ver unidos por Chile. Por favor, de una vez por todas, pónganse a la altura”, añadió. 

Críticas por despliegue ante incendios

En tanto, respecto a las críticas de la oposición por la respuesta del Gobierno frente a la emergencia, Boric indicó que “nosotros hemos estado prácticamente todos los días en terreno con los alcaldes. Yo hablo permanentemente, y lo dijo el mismo alcalde de Penco, todos los días, con alcaldes que han resultado afectados”. 

“Hemos destinado ministros, subsecretarios, además de todos los equipos regionales en terreno, y debo recordar que el Estado son muchas instituciones”, sostuvo. 

En este sentido, manifestó que “cuando alguien dice que aquí no se ha hecho nada o se ha hecho mal, no está atacando al Gobierno. Está hablándole también a las Fuerzas Armadas, está hablándole también a la gente de Senapred, a los Municipios, a las Gobernaciones Regionales”. 

“Todas las autoridades, todos los trabajadores del sector público han estado desde el día uno dedicados de lleno a enfrentar los efectos de esta catástrofe y estar con la gente. Yo he viajado a las regiones de Biobío, de Ñuble y la Araucanía. Me he reunido con decenas de alcaldes. Hemos estado en terreno en circunstancias difíciles, pero ahí es donde hay que estar”, subrayó. 

Por último, planteó que “siempre va a haber quienes prefieran criticar que aportar. Yo hoy día me quedo con la actitud que han tenido las principales autoridades del Gobierno electo respecto a esto, porque para mí, en estos temas, no existe oposición y oficialismo, existe Chile, y en esa lógica es la que yo voy a seguir”.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Tricel desmiente a la UDI y confirma que diputado elec...

Luego del reconteo de votos, y desmintiendo la información que había entregado la UDI, el Tribunal Calificador de Elecciones ratificó a Guillermo Valdés, del Partido de la Gente, como parlamentario por el distrito 17.

Leer mas
Nacional
Carabineros desvincula a sargento apuntada como líder ...

La funcionaria habría liderado la banda que perpetró el millonario robo a la empresa de valores. Desde la institución indicaron que su desvinculación “se fundamenta en la existencia de antecedentes que dan cuenta de faltas graves a la ética profesional, constitutivas de delito”.

Leer mas
Nacional
Socialcristianos llaman a Evópoli a evaluar si estarán...

Desde el Partido Social Cristiano expresaron su molestia frente a los dichos del expresidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, quien cuestionó la llegada de Judith Marín al Ministerio de la Mujer.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/