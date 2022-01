Boric “Este es un momento de cambio de ciclo político y se vienen cosas buenas para Chile”

Tras llegar a Santiago, procedente de Punta Arenas, el Presidente electo, Gabriel Boric, envió un mensaje “a todos los chilenos y chilenas y a quienes habitan nuestro territorio, desearles un muy feliz Año Nuevo. Ha sido un año ‘intensísimo’, este es un momento de cambio de ciclo político y se vienen cosas buenas para Chile”.



“Pero para que esas cosas buenas sucedan, dependen de que actuemos en unidad, de buena fe, manteniendo las diferencias en los planos del respeto y la política, y nunca en la agresión y la violencia”, añadió.



Boric destacó “que la mayoría de los chilenos y chilenas están en esa disposición. Lo he sentido en esos días, el cariño y la esperanza de quienes votaron por nosotros, de quienes no votaron por nosotros, de quienes no fueron a votar. Y eso a mí me enorgullece y habla bien de nuestro país”.



“He tenido la oportunidad de hablar con muchos mandatarios y mandatarias extranjeros. Y Chile es un motivo de orgullo que tenemos que cuidar. Tenemos que hacer muchas transformaciones, algunas muy profundas, pero hay que cuidar lo que hemos avanzado y en eso garantizo que daremos lo mejor de nosotros. Que no sea un gobierno que se sirva, sino que sirva al pueblo de Chile”, enfatizó.



Consultado por eventuales reuniones con Chile Vamos, afirmó que “nosotros estamos disponibles para dialogar con todos quienes estén disponible para hacer de Chile un mejor país, y eso por supuesto que incluye a los partidos de la futura oposición. Hemos tenido contactos informales, pero en algún momento vamos a conversarlo”.



“Hay mucha especulación en estas cosas. Estamos conversando, generando la disposición de buena voluntad para lograr lo que a Chile le importa, que es salir adelante. Como en mejorar nuestras pensiones, encontrar una solución al conflicto en la Macrozona Sur, mejorar el sistema de salud, acotar las listas de espera, mejorar la educación pública (…) Y uno tiene que estar dispuesto a escuchar ideas que no vengan solamente del mismo lado”, cerró.