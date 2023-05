Boric: “Quiero invitar al Partido Republicano a no cometer el mismo error que cometimos nosotros”

Desde La Moneda, el Presidente Gabriel Boric se refirió la noche de este domingo a los resultados de las elecciones de consejeros constitucionales que posicionan como primera mayoría al Partido Republicano.

El Mandatario destacó que “nuestro país una vez más utiliza el diálogo para resolver sus diferencias, porque hemos entendido que la democracia se fortalece con más democracia, y nunca con menos”.



Boric también envió un mensaje a los nuevos consejeros: “Como Presidente de la República, en nombre del Estado y el pueblo de Chile, los invito a actuar con sabiduría y confianza”.



El Jefe de Estado recordó el fallido proceso constitucional anterior que, aseguró, “fracasó entre otras cosas porque no supimos escucharnos entre los que pensamos distintos”. En esa línea, hizo un llamado a los ganadores de la elección: “Quiero invitar al Partido Republicano a no cometer el mismo error que cometimos nosotros”.



“Llegar a acuerdos es por naturaleza algo difícil de alcanzar y a veces en tiempos de polarización se torna intuitivo (…) La ciudadanía, no tengo dudas, nos demanda un esfuerzo mayor aún, que es que salgamos de esa posición de comodidad”, afirmó.

“Cuando el péndulo de la historia en tiempos cortos se mueve de un extremo a otro siempre son las poblaciones más vulnerables que sufren el enfrentamiento entre las élites”, agregó y enfatizó en la necesidad de solucionar las consecuencias de este movimiento pendular.