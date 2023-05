Kast: “Chile ha derrotado a un gobierno fracasado”

José Antonio Kast, excandidato presidencial y líder del Partido Republicano, dirigió unas palabras a sus adherentes pasadas las 21 horas tras el avasallador triunfo de su colectividad en las elecciones de consejeros constitucionales que se llevaron a cabo este domingo en el país.

“Hoy día debo decir que no hay nada que celebrar. Y alguien se preguntará por qué. Porque Chile no está bien, porque los chilenos no estamos bien, y eso hay que grabárselo en el corazón, las cosas no están bien”, sostuvo.



Con el 90,85% de las mesas escrutadas, la colectividad tiene un 35,53% de las preferencias, equivalentes a 3.155.096 votos. De esta forma estaría obteniendo 22 escaños, lo que les permite poder de veto al tener más de 2/5.



Desde el comando de republicanos, Kast aseguró que “para algunos pocos, esta elección parece muy importante. Pero para la inmensa mayoría de los chilenos no, porque tendrán que salir mañana muy temprano a trabajar, igual que todos los días, y a seguir adelante con sus vidas. Vidas, que en muchos casos, están agobiadas y fatigadas por la incertidumbre, la presión económica y la intranquilidad”.



“Vidas que están atormentadas, en algunos casos, por alguna enfermedad catastrófica de algún familiar, por la pérdida del trabajo, que ha ido lamentablemente aumentando. Por la insuficiente plata, recursos, para llegar a fin de mes. Vidas que sufren el miedo día y noche, y que ven como la paz de sus barrios se ha ido esfumando, y que el riesgo de que sus niños caigan en redes de narcotráfico, o producto de la maldad de la droga, puede ocurrir en cualquier momento”, añadió.



Por ello, el excandidato presidencial insistió en que “hoy día no hay mucho que celebrar, porque Chile no está bien. Y hoy, no es tiempo de alegrarse ni de celebrar, podemos decir que sí, que podemos estar contentos, porque logramos una meta importante. Pero no es tiempo de celebrar ni de dividir al país. Es tiempo, sobre todo, de trabajar en unidad por el bien de Chile”.



Aseveró que “hoy día los chilenos derrotaron el desgano, la apatía y la indiferencia. Hoy, millones de chilenos han salido a las calles y han concurrido a las urnas para dar una señal fuerte y clara del rumbo que quieren para nuestro país. Muchos de ellos nos han elegido a nosotros, lo cual conlleva una tremenda responsabilidad. Y no solo nos han elegido por nuestras ideas, nuestras convicciones, sino también por nuestro compromiso, nuestra coherencia, y sobre todo, nuestra conexión con los problemas que día a día vive cada uno de esos chilenos”.



Agregó que “ha triunfado el sentido común. Las convicciones que representan a millones de chilenos, que quieren que nuestro país progrese en orden, paz y libertad. Muchos se han preguntado en estos días, y sobre todo en esta noche, ¿Qué van a hacer los consejeros republicanos en el Consejo Constitucional? La respuesta es evidente, lo mismo que hemos hecho siempre, que es amar profundamente a nuestra patria”.



Además, advirtió que “hoy, a diferencia de lo que ocurría hace dos años atrás, cuando teníamos una baja participación en las elecciones, cuando veníamos saliendo de un mal gobierno, cuando avanzaba esa izquierda radical que amenazaba con refundarlo todo, podemos respirar un poco más tranquilos, un poco más aliviados, y decir con responsabilidad y esperanza, que hoy es el primer día de un futuro mejor para nuestro país”.



Remarcó que el resultado es un voto castigo al Gobierno: “Chile ha derrotado a un Gobierno fracasado. Y eso hay que decirlo fuerte y claro. Un Gobierno que ha sido incapaz de enfrentar la crisis de seguridad, la crisis migratoria, la crisis económica, la crisis social en materia de salud, vivienda y tantas otras”.



“Un Gobierno donde muchas cosas lamentablemente están subiendo, como el costo de la vida fruto de la inflación, sube la inseguridad, los homicidios, la inmigración ilegal, las personas en las listas de espera de salud, y miles de familias que sufren en campamentos a lo largo de todo Chile”, acusó, lamentando que hay “hay muchas cosas que se desploman, como la economía, los sueldos, la calidad de la educación, la confianza de los inversionistas y la aprobación presidencial”.



Por ello, indicó que “hemos constatado que la esperanza de los chilenos sigue intacta y que nuestro compromiso de trabajo por Chile está más vigente que nunca. Chile tiene todas las condiciones para volver a crecer con fuerza, para generar trabajos de calidad, dignos, para generar la confianza necesaria para que emprendedores e inversionistas vuelvan a creer e invertir en Chile”.



Afirmó que “si ponemos nuestro esfuerzo en solucionar y enfrentar la crisis de la educación y de la salud, podremos mirar con mucho más optimismo y esperanza nuestro futuro. Tenemos que tomar con humildad la responsabilidad que millones de chilenos nos han encomendado. Somos el partido más votado, somos los más responsables hoy día de sacar adelante nuestra patria, que nunca más el sectarismo se apodere de nuestra patria”.



“Es el primer día de esa travesía, que nos tiene que llevar a construir una alternativa necesaria para que Chile recupere la fuerza, la paz y la esperanza. Y lo haremos desde el Consejo Constitucional”, manifestó.



El líder republicano explicó que buscarán escribir una Constitución “que lejos de las ideas refundacionales de la izquierda, y resguardando las bases de la institucionalidad, nos permita proyectarnos con un futuro esplendor, en orden, paz y prosperidad para cada uno de los chilenos”.



Asimismo, aseguró que los parlamentarios republicanos “tendrán el difícil deber y la misión de exigirle al Presidente de la República y su equipo, que comiencen a gobernar de una vez por todas, mirando el interés de Chile y no solo la ideología radical que nos lleva a empobrecernos como nación”.



Finalmente, agradeció a los candidatos que no salieron electos: “Gracias a cada uno de ellos, que se la jugó, que recorrió cada rincón de Chile, que no dejó puerta sin golpear”.