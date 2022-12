Boric sobre indultos: “Fue una decisión muy meditada” y beneficiados “no son delincuentes”

El jefe de la bancada de diputados UDI, Jorge Alessandri, dijo que “las señales son importantes y evidentemente la mesa de seguridad queda en suspenso desde este momento. Presidente estos indultos no eran necesarios, no son justos y no son prioridad", consignó Emol. Andrés Longton, jefe de los diputados RN, sostuvo que "es inaceptable que mientras hacemos los esfuerzos en una mesa de seguridad y cuando la delincuencia en nuestro país está desbordada, usted indulte a delincuentes condenados. Es decir, mientras el país clama porque los delincuentes estén presos, usted se dedica a liberarlos. No vamos a seguir conversando con el Gobierno en esas condiciones".