Boric valoró rechazo de AC contra Pardow: “Se sentaba precedente complejo para nuestra democracia”

El Mandatario sostuvo que "este error (de las tarifas eléctricas), como saben, ya ha sido abordado por el gobierno y a partir de enero va a ser compensado en las cuentas de la luz de cada chileno y chilena que haya podido verse afectado, porque es la principal preocupación que tengo como Presidente de todos los chilenos y chilenas, que aquí no dar espacio a ningún tipo ni de error, ni de abuso, ni de ningún tipo de prácticas que perjudiquen la calidad de vida de nuestros compatriotas".

El Presidente Boric valoró, desde Puerto Williams, el rechazo en el Senado de la Acusación Constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, y afirmó que su aprobación habría sentado un “precedente complejo para nuestra democracia”.

“Quisiera valorar y agradecer al Senado de la República el rechazo de la Acusación Constitucional en contra del exministro Diego Pardow, puesto que más allá de las legítimas opiniones que puedan existir y tal como lo arguyó la defensa y diferentes juristas, si es que se aprobaba esta acusación, se sentaba un precedente que es complejo para nuestra democracia respecto de las acusaciones constitucionales, porque se estaría cuestionando a un ministro de Estado por acciones que fueron adoptadas por organismos técnicos, que son así justamente en el proceso de modernización del Estado”, sostuvo.

“Estos actos, por mandato legal, justamente han sido responsabilidad de organismos técnicos y fue el Ministerio de Energía quien dio cuenta de este error y quien está trabajando el Ministerio en conjunto para corregirlo”, añadió.

“Este error, como saben, ya ha sido abordado por el gobierno y a partir de enero va a ser compensado en las cuentas de la luz de cada chileno y chilena que haya podido verse afectado, porque es la principal preocupación que tengo como Presidente de todos los chilenos y chilenas, que aquí no dar espacio a ningún tipo ni de error, ni de abuso, ni de ningún tipo de prácticas que perjudiquen la calidad de vida de nuestros compatriotas”, concluyó.

Senadores rechazaron Acusación Constitucional contra exministro Pardow
Source Texto: Aton/Foto: Aton
