Boric y Caso Convenios: “No hay nadie blindado, quien tenga responsabilidad tiene que responder”

El Presidente Gabriel Boric reafirmó que hará valer las responsabilidades políticas si es que la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, y el seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández, se vieron efectivamente envueltos en irregularidades, a propósito del Caso Convenios que sacude al partido oficialista Revolución Democrática (RD).



El Mandatario respaldó este jueves a ambos personeros de Gobierno a raíz de que la oposición pedía la salida de sus cargos, señalando que “le digo a quienes están exigiendo festivales de renuncia, que hay que poner un coto, y que hay que diferenciar quienes son realmente responsables y quienes no”.



Desde la Región de Atacama, sostuvo este viernes que “yo no he ocupado la palabra blindaje porque acá no hay nadie blindado. Todo quien tenga responsabilidad tiene que responder, por un lado ante la justicia, y en la medida en que amerite responsabilidad política, se hará valer la responsabilidad política”.



“Lo que dije ayer, y que creo que es coherente con lo que he venido planteando, es que no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco y que las responsabilidades tienen que establecerse con claridad y no porque una persona diga ‘esta persona es culpable de algo’ esa persona queda inmediatamente como culpable”, añadió.



No obstante, aseguró que “si llegan a mi antecedentes que demuestren que hay una responsabilidad, quien quiera que sea, esa responsabilidad se va a hacer valer y en esto no quiero dejar dudas ni medias tintas”.