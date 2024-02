Brad Pitt podría formar parte de la última película de Tarantino

“The Movie Critic” sería el nombre de la supuesta última película del reconocido director estadounidense Quentin Tarantino y, de acuerdo con informaciones de The Hollywood Reporter, Brad Pitt podría formar parte del elenco principal.

La última colaboración del dúo fue en “Once Upon a Time in Hollywood” (2019), donde interpretó al doble de escenas de riesgo Cliff Both, amigo de la súper estrella hollywodense Rick Dalton, encarnado por Leonardo DiCaprio. El trabajo de Pitt en el filme le otorgó un premio Óscar como mejor actor de reparto.

Asimismo, actor y director trabajaron en “Inglourious Basterds” (2009), en donde se puso en la piel del teniente “Aldo Raine”.

“The Movie Critic”, cuyo guion ha sido escrito por Tarantino, se centrará en un crítico de cine de la década de los setenta. La trama, según adelantó, transcurrirá en California. El director reveló que se inspiración para su nueva película se remonta a su adolescencia, cuando tenía la tarea de abastecer una máquina expendedora con revistas pornográficas, recogió Cooperativa.

Durante ese periodo, Tarantino solo leía una página de cine que le resultaba “muy interesante”, según consignó Deadline en 2023.