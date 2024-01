Burgos y situación del general Yáñez: “No hay razones para separarlo del cargo”

El exministro del Interior, Jorge Burgos, se refirió a la situación del general de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien será formalizado el 7 de mayo e indicó que pese a que es una situación compleja, este debe seguir en el cargo.



“Obviamente, que el jefe de la policía más importante este sujeto a una investigación y que el Ministerio Público haya decidido formalizar tiene una complejidad”, dijo Burgos en entrevista en Radio Pauta.



“La formalización es un elemento importante como elemento persecutorio del Ministerio Público, pero no es una determinación definitiva de culpabilidades, vamos a ver que resuelve el juez de garantía”, indicó.



Burgos agregó que “pero también es un riesgo que se ocupe esto desde el otro lado para cosas políticas. Yo soy de los que creo que no hay razones hoy día para separarlo del cargo. Esto por los antecedentes, y también creo que él ha hecho una muy buena gestión en un momento muy delicado de la seguridad”.



“Hay una alta posibilidad de que no le concedan la medida cautelar. Porque el delito por el cual lo culpan es un delito complejo de comprobar”, añadió.



El exministro del Interior criticó que tres presidentes de comisiones legislativas de la Cámara anunciaron que se reunirían con el general director de Carabineros, para expresar su respaldo a Yáñez.



“Es reprochable que hoy día tres jefes de comisiones vayan a juntarse con él a otorgarle un espaldarazo. Convertir esto en un hecho político desde cualquier lado me parece malo”, remarcó.



“Hay que dejar que esto tenga el flujo natural de las cosas con las complejidades que tiene”, finalizó.