Tras más de cinco meses de investigación en el caso de María Ignacia González, durante la mañana de este martes 9 las autoridades desarrollan un amplio operativo dentro de un perímetro cercano a los dos kilómetros, que incluye una excavadora hidráulica, un magnetómetro y un sonar.

Búsqueda de concejala de Villa Alegre: nuevas diligencias se realizan en el río Loncomilla

Nuevas diligencias se realizan este martes en el río Loncomilla, en el marco de la búsqueda de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, que se encuentra desaparecida desde junio de este año.

Un furgón del Servicio Médico Legal (SML) llegó hasta el río, según consignó 24Horas.

Tras más de cinco meses de investigación, durante la mañana de este martes 9 las autoridades desarrollan un amplio operativo dentro de un perímetro cercano a los dos kilómetros, que incluye una excavadora hidráulica, un magnetómetro y un sonar.

El fiscal, a través de la Policía de Investigaciones, está revisando un lugar específico con los instrumentos adecuados para este tema. Más allá de eso, no hay mayor información, pero están trabajando aquí en el sector de la balsa por algo nuevo que encontraron“, detalló Justo Rebolledo, concejal de Villa Alegre.

En esta misma línea, Miguel Yáñez, de un medio local de Villa Alegre, apuntó a que durante estos meses ha bajado el nivel del río.

“Las partes más profundas, a las que antes no se podía ingresar, creo que ahora las están revisando. Por eso pasó la PDI con una lancha”, explicó.

