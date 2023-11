Cámara de Diputados despachó a comisión mixta Ley de Presupuesto 2024

La Cámara de Diputados despachó a la comisión mixta la Ley de Presupuestos 2024 tras aprobar las propuestas en educación, salud, medio ambiente y otras partidas que fueron controversiales durante la tramitación.



Tras la revisión en tercer trámite constitucional la ley ahora tendrá una discusión a contrarreloj, ya que el Congreso Nacional debe despachar el proyecto a más tardar este martes 28 de noviembre, a las 23.59 horas.



A juicio de los parlamentarios, no deberían haber mayores retrocesos y la discusión debería ser expedita, tal como mencionó el diputado Jaime Naranjo (PS) miembro de la Comisión de Hacienda.



“Lo más importante es que se rechazaron las propuestas que venían del Senado que afectaban a organismos de derechos humanos, como también culturales de nuestro país. Creo que eso era gravísimo, que el día de mañana esas reparticiones no recibieran los recursos del Estado para poder seguir cumpliendo la labor y la tarea que estaban empeñados”, sostuvo.



“Esperamos que de la comisión mixta se puedan reponer esos recursos”. Asimismo, señaló que tras la votación en Sala el ánimo es de “satisfacción”, “particularmente por lo que le enseñé en términos de lo que afecta a organismos de la cultura y derechos humanos”, agregó.



Por su parte, Miguel Mellado (RN) quien participará de la comisión mixta, indicó que “no tuvimos los votos suficientes para poder mantener todo lo que él había suprimido o lo había colocado el Senado” y es por eso que algunos elementos se volverán a revisar.



Además, se refirió a la “transversalidad de género” (de la partida del Ministerio la Mujer). “Acá no alcanzamos los votos y se suprimió en el Senado, acá se repuso, eso tiene que ir a mixta”, dijo el legislador.



“Hay muy pocos ítems que van a ir a la mixta, va a ser bastante rápido y mañana yo creo que la votación va a ser así como vimos, que está junto la Democracia Cristiana con la izquierda, entonces no hay mucho que hacerle en este caso”, indicó.