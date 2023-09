Cámara de Diputados solicitó al Presidente Boric disculparse con Carabineros

La Cámara de Diputados le solicitó al Presidente Boric disculparse con las instituciones policiales por las graves imputaciones formuladas contra Carabineros.



La solicitud fue realizada a propósito del discurso que realizó el Mandatario el 18 de octubre pasado en el Palacio de La Moneda en relación al accionar del personal policial en el estallido social, donde dijo que “como Estado debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable, hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares y eso no puede quedar impune, y no se puede volver a repetir”.



“Para ser claro, las violaciones a los derechos humanos como daños oculares, agresiones sexuales y hasta muertes, no son aceptables”, agregó en aquella oportunidad el Mandatario.



La moción fue impulsada por los parlamentarios de Renovación Nacional y fue aprobada con 68 votos a favor, 54 en contra 12 abstenciones, con el amplio respaldo de Chile Vamos, el Partido Republicano y otras fuerzas políticas no alineadas.



Fue rechazada por los parlamentarios del Partido Comunista y el Frente Amplio, además de diputados del Socialismo Democrático como Daniel Manouchehri (PS), Carolina Marzán (PPD), Helia Molina (PPD), Jaime Naranjo (PS), Emilia Nuyado (PS), Juan Santana (PS), Héctor Ulloa (Ind-PPD), Nelson Venegas (PS).



Asimismo, votó en contra Eric Aedo (DC) Mientras que diputados como Danisa Astullido (PS), Marcos Ilabaca (PS), Raúl Leiva (PS), Leonardo Soto (PS) y Sebastián Videla (PL), se abstuvieron.



Mientras que diputados como Danisa Astullido (PS), Marcos Ilabaca (PS), Raúl Leiva (PS), Leonardo Soto (PS) y Sebastián Videla (PL), se abstuvieron.



A favor de la solicitud habló el diputado Gaspar Rivas quien leyó insultos contra Carabineros que, según explicó, encontró en rayados en la calle.



“El Presidente ha demostrado apoyo a la institución de Carabineros pero la base dura de su voto en la calle parece que dice otra cosa (…) yo no sé quién tiene que pedir disculpas, si el Gobierno o los angelitos, que son estos poetas urbanos que escriben sus pensamientos de paz y amor en las murallas de la ciudad, pero esto es lo que tiene que enfrentar todos los días Carabineros de Chile, no solamente el ataque a su mausoleo, sino que este tipo de cosas”, dijo Rivas.



En contra de la moción argumentó la diputada Camila Rojas (Comunes): “¿Qué de todo esto es lo que les molesta? ¿Qué se investigue y que se aísle a quienes cometieron abusos policiales del resto de la institución? Les recuerdo de los seis carabineros que fueron declarados culpables de homicidio frustrado, apremios y falsificación de instrumento público por un caso en Pudahuel en octubre de 2019”.