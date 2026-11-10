Camioneros y “No + TAG” se reúnen con el Ministerio de Transportes

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, aseguró que el Gobierno mantiene un diálogo permanente con los camioneros. A las 15:00 horas se reunirá con representantes de los gremios en el Ministerio de Transportes para intentar destrabar el conflicto.



“Hemos tenido un diálogo permanente con los distintos actores del gremio de los camioneros a nivel nacional. Hoy en día el diálogo está liderado en las regiones por los delegados presidenciales mandatados por el Gobierno, con el apoyo de los distintos seremis”, dijo el secretario de Estado.



De Grange recordó “que acá hay temas multiagencia, están los seremis de Economía, de Hacienda, de Transporte, de Obras Públicas. También están todos desplegados, avanzando siempre con el diálogo, que es la forma en la que se resuelven estos problemas”.



“Nosotros hemos estado con las puertas abiertas. Nos hemos juntado en reiteradas ocasiones, yo personalmente recibí hace pocos días atrás a Fuerza del Norte a los representantes, al señor Sandoval. Tuvimos una reunión en la oficina del Ministerio de Transportes”, contó.



Para el biministro “lo importante es mantener el diálogo, entender que esta es una crisis internacional que afecta a todo el mundo”.



“Yo también tiendo a ser optimista respecto a la evolución del precio de los combustibles, hoy en día en la mañana bajó incluso de los US$90 el barril y, por lo tanto, yo tiendo a ser optimista de que conforme se vaya ordenando un poco la situación internacional, los precios vuelvan a los valores pre-guerra que estalló en marzo de este año”, añadió.



Destacó que “el Gobierno ha avanzado con iniciativas que pongan techo, pongan una cota a las alzas de los combustibles, lo que yo creo también una muy buena noticia para poder detener ese paro”.

Reunión en Ministerio de Transportes

Alrededor de las 11:00 horas, los transportistas llegaron a un acuerdo con el Gobierno para dialogar sus causas en el Ministerio de Transportes, instancia en la que también participarán las otras organizaciones que se sumaron como “No + TAG”, consignó Radio Cooperativa.

La reunión se celebrará a las 15:00 horas en las oficinas de la cartera.