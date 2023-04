Cancillería citó a embajador de Perú por dichos de alcalde de Tacna contra Presidente Boric

El canciller Alberto van Klaveren citó al embajador de Perú en Chile, Fernando Rojas, para expresar su molestia por los dichos del alcalde de Tacna, Pascal Güisa Bravo, en el marco de la compleja situación migratoria en la frontera norte.



En entrevista con CNN Chile, Güisa acusó que “no debemos permitir que un innombrable, y -discúlpenme los chilenos- irresponsable como su Presidente, esté trasladando los problemas a la frontera. Esto no lo debemos permitir amigos y hermanos chilenos, tenemos que saber solucionar nuestros problemas”.



La declaración fue emitida mientras cientos migrantes -principalmente venezolanos, haitianos y colombianos- permanecen varados desde hace casi dos semanas en el paso fronterizo de Chacalluta, ubicado en Arica, debido a que no cuentan con los documentos para ingresar en Perú.



Según informó La Tercera, Van Klaveren convocó a Rojas a las 17:30 horas al Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, prepara una nota de protesta.



Las palabras del jefe comunal peruano también fueron comentadas por la ministra del Interior, Carolina Tohá. “Chile vive todos los días el desafío del tema de la migración y la vivimos con sentido de responsabilidad, entendiendo la magnitud que tiene este fenómeno”, dijo la secretaria de Estado



“Palabras como esa no contribuyen en lo más mínimo a hacerse cargo del tipo de fenómeno que tenemos al frente y el rol que nos corresponde a las autoridades para manejarlo de la manera más adecuada, no solo para la seguridad de nuestros países, sino que también para los derechos de las personas que están involucradas”, sostuvo.