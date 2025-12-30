Captan ataque incendiario a restaurante de Maipú: daños superan los $50 millones

El restaurante “Amaia”, ubicado en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana, sufrió un ataque incendiario durante la madrugada del lunes, hecho que provocó graves daños en el local.

El chef Iván Zambra, propietario del recinto afectado, conversó con Canal 13 y denunció que cámaras de seguridad registraron a sujetos lanzando una presunta bomba molotov, lo que originó el incendio.

Zambra señaló que “no tengo explicación ante lo que pasó (…) Estamos todos ayudando para limpiar y ordenar y poder trabajar, son 16 familias que dependen de esta fuente laboral”.

Además, el chef acusó que otro locatario de Maipú denunció el hallazgo de bombas molotov en el sector, situación que afortunadamente no terminó en una tragedia.

Cámaras captaron ataque incendiario a restaurante de Maipú

El chef explicó que “cuando nosotros empezamos en este proyecto, siempre dije ‘por qué no pueden haber buenos restaurantes en el sector poniente’, la gente que trabaja en el rubro gastronómico son de la periferia. Nos quisimos posicionar acá para que todo el mundo tenga acceso a la buena cocina”.

Sobre el ataque, detalló que “Llegó un vehículo blanco, que se ve en las imágenes y dos personas se bajan y tiran estas bombas molotov arriba del techo. Me empecé a sentir vulnerable y con miedo. Sigo teniendo el miedo de que estoy expuesto de que me vuelva a pasar la misma situación”.

Iván Zambra recordó que en 2015 perdió su local ‘La almeja viuda’, en Tongoy, tras un tsunami. “Perdimos todo, con el tsunami se rompen cosas y hay cosas que se pueden recuperar, pero aquí está todo calcinado, no hay nada que se pueda rescatar”, reflexionó.

Por otra parte, el chef afirmó que “hace dos años atrás, no tenía idea del Tren de Aragua y ahí tuve extorsión por WhatsApp y después por llamado telefónico. Fui a dejar constancia en PDI. Me hablaban, me saludan muy cordial y por teléfono me hablaban si estaba ‘el doctor Zambra’, por mi apellido, y me empezaban a insultar. Me amenazaron de que tenían a los motochorros y que si no pagaba, iban a disparar con el restaurante abierto”.

Finalmente, Zambra informó que el patio trasero del restaurante no resultó afectado y explicó que “al momento de sacar los escombros, haremos un menú más simple porque mucha gente quiere ayudar”.