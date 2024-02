Carabineros entrega detalles del despliegue policial para el Festival de Viña 2024

El general Edgard Jofré Peña, jefe de zona de Valparaíso de Carabineros, se refirió al trabajo de seguridad que realizará la institución durante el desarrollo del Festival de Viña del Mar 2024.

Jofré planteó en este sentido dos “miradas”: “La vista de los números, pero no se puede dejar de lado los aspectos cualitativos, la humanidad. Si comenzamos haciendo una comparación respecto a los números, este año, en términos de esfuerzo institucional estamos sobre un 100% más respecto al año 2023”.



“Pero lo adicional en cuanto a lo que ha dispuesto y ordenado nuestro general director es que todo este servicio va en directo apoyo y desarrollo del certamen de Viña del Mar. Vienen de Santiago y son carabineros que cumplen funciones estratégicas en niveles directivos de la dirección general”, agregó.



Jofré Peña aclaró que estos esfuerzos no mermarán el foco principal de los servicios de seguridad, que es no descuidar los trabajos de reconstrucción por los incendios forestales de comienzos de mes en la Región de Valparaíso.



“No se está tocando a ninguno de nuestros carabineros que están trabajando en los frentes operacionales, primero, respecto a esta desgraciada catástrofe que ha sufrido Viña; segundo, lo que corresponde al ‘Plan Verano’, que año a año se realiza”, dijo.



“Y tercero, lo que es permanente, que corresponde a nuestro ‘Plan Cuadrante’ de seguridad preventiva, que hacemos todos los días contra el crimen organizado, atendiendo los procedimientos policiales y las emergencias. En términos de capacidad de respuesta, tenemos cubiertos los flancos que se requieren desde un punto de vista de los números”, sostuvo.



“Desde el punto de vista de la humanidad: claro que Viña del Mar necesita de esta actividad: se generan empleos, contratación de servicios y también hay que tener momentos de luz: tenemos que levantarnos, tenemos que seguir trabajando; hay que tratar de llevar distintos tipos de conformidad a las personas, sin dejar de olvidar el tremendo trabajo que se está haciendo en la zona del desastre o zona cero”, explicó.

TRES ANILLOS DE SEGURIDAD



El general Edgard Jofré Peña detalló la distribución del contingente que se distribuirá en los tres anillos de seguridad descritos anteriormente. “El primer anillo es el interior, en el que estamos bien complementados con la productora y la empresa de seguridad, al interior de la Quinta Vergara, donde solo pueden ingresar los que tengan entradas”.



“El segundo anillo, que corresponde al entorno directo del festival, donde vemos aspectos preventivos, delincuentes que siempre vienen a causar problemas, de tal forma de generar un espacio de tranquilidad para que las personas pueden circular”, agregó.



“El tercer anillo corresponde a lo que está más allá del entorno, cinco a 10 cuadras de la Quinta, que es el entorno comercial de Viña del Mar, vale decir la calle Valparaíso, y todo lo que corresponde al área de los restaurantes, el ocio, que tendremos apoyo de Santiago para entregar tranquilidad a los comerciantes, porque el turismo mueve Viña. Por nuestra parte, como Carabineros, estamos listos y dispuestos”, aseguró.



“Los carabineros que complementarán a los de la comuna serán cerca de 400, provenientes del nivel estratégico, ingenieros, técnicos, los que trabajan para mover las capacidades. Y no será sobre números que generen espanto. Viña del Mar tiene -15% de delitos violentos en el comparativo 2023-2024, y eso es consecución directa de la presencia policial y del Estado, que está manejando el tema respecto a los controles, la actividad y la movilidad de las personas”, explicó el jefe de zona de Valparaíso de Carabineros.



En relación a la gente que resultó afectada por los incendios o vivan en zonas donde rige el toque de queda y quieran asistir al evento artístico, Carabineros preparó la Comisaría Virtual y un formulario manual en el cuartel móvil dentro de la Quinta Vergara. “Carabineros serán facilitadores de las consultas; orientadores para las personas que van a llegar; y tercero, no dejar de controlar, sea controles de identidad o preventivos, que es una actividad permanente que realizamos en todo el país”, concluyó Edgard Jofré.