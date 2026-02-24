Cardenal Chomali criticó rutina de Stefan Kramer en Viña 2026: “Con la fe de los chilenos no se juega”

El cardenal Fernando Chomali criticó la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña del Mar 2026, luego de las referencias religiosas que incluyó el comediante en su presentación.

Consignar que en su show del pasado lunes en la Quinta Vergara, el humorista realizó algunos chistes relacionados con la religión católica.

Por ejemplo, contó que en su juventud fue guitarrista de una pastoral, y dijo: “Nos iba increíble, nos venían a buscar de otras parroquias, tocábamos la raj… y el cura igual… la guitarra, porque era bueno para el punteo. ¡No sean mal pensados!”.

Además, hizo alusiones a la Virgen María y parodió algunas canciones y frases de misa.

La crítica de Chomalí

Bajo este contexto, y mediante su cuenta de X, Chomali se pronunció y cuestionó este tipo de chistes.

“En el Festival de Viña del Mar quedó claro que con la fe de los chilenos y el amor a la Virgen María no se juega”, manifestó el arzobispo de Santiago.

En la misma línea, añadió que “gracias a Dios el ‘monstruo’ reaccionó ante tanto agravio gratuito”.

“Humor sí, siempre, pero teniendo claro que la fe de un pueblo es sagrada y se respeta”, sentenció.