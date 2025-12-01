Carter es enviado por Kast al paso fronterizo Chacalluta para verificar en terreno el problema migratorio

Rodolfo Carter, senador electo e integrante del equipo de seguridad del candidato republicano, José Antonio Kast, llegó este lunes hasta el paso fronterizo Chacalluta para ver en terreno el problema migratorio que afecta a Chile y Perú.



El parlamentario electo por la Araucanía dijo que “uno le haría el llamado al gobierno de Chile, que tenga la misma proactividad que ha tenido el gobierno peruano. Perú en este minuto nos está diciendo lo que hay que hacer; tomar medidas que a veces son difíciles, a veces complejas, pero lo peor que se puede hacer es no hacer nada”.



Consultado por qué acciones tomaría eventualmente Kast en este tema, Carter afirmó que “nosotros no vamos a caer en la trampa del gobierno en campaña, ni tampoco en la candidata al extremismo. Aquí hay un tema humano de por medio”.



“La primera falta humanitaria es con los chilenos, que viven agredidos por la inmigración ilegal; las segundas víctimas son los mismos migrantes, que son objeto de tráfico de personas, que son explotados con condiciones laborales muy precarias, y que tienen derecho a volver a un país libre, esperemos algún día, con la tiranía de Maduro fuera del poder”, contextualizó.



En esa línea, Carter subrayó que “la única forma de entender las cosas está en los terrenos; acá hay un problema político real, la inmigración ilegal, y tenemos un problema político con nuestros vecinos peruanos, nos tenemos que hacer cargo”.