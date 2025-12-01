Home Nacional "carter es enviado por kast al paso fronterizo chacalluta para ver..."

Carter es enviado por Kast al paso fronterizo Chacalluta para verificar en terreno el problema migratorio

El senador electo por la Araucanía llegó este lunes hasta la frontera y dijo que “uno le haría el llamado al gobierno de Chile, que tenga la misma proactividad que ha tenido el gobierno peruano. Perú en este minuto nos está diciendo lo que hay que hacer; tomar medidas que a veces son difíciles, a veces complejas, pero lo peor que se puede hacer es no hacer nada

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Carter es enviado por Kast al paso fronterizo Chacalluta para verificar en terreno el problema migratorio

Rodolfo Carter, senador electo e integrante del equipo de seguridad del candidato republicano, José Antonio Kast, llegó este lunes hasta el paso fronterizo Chacalluta para ver en terreno el problema migratorio que afecta a Chile y Perú.

El parlamentario electo por la Araucanía dijo que “uno le haría el llamado al gobierno de Chile, que tenga la misma proactividad que ha tenido el gobierno peruano. Perú en este minuto nos está diciendo lo que hay que hacer; tomar medidas que a veces son difíciles, a veces complejas, pero lo peor que se puede hacer es no hacer nada”.

Consultado por qué acciones tomaría eventualmente Kast en este tema, Carter afirmó que “nosotros no vamos a caer en la trampa del gobierno en campaña, ni tampoco en la candidata al extremismo. Aquí hay un tema humano de por medio”.

“La primera falta humanitaria es con los chilenos, que viven agredidos por la inmigración ilegal; las segundas víctimas son los mismos migrantes, que son objeto de tráfico de personas, que son explotados con condiciones laborales muy precarias, y que tienen derecho a volver a un país libre, esperemos algún día, con la tiranía de Maduro fuera del poder”, contextualizó.

En esa línea, Carter subrayó que “la única forma de entender las cosas está en los terrenos; acá hay un problema político real, la inmigración ilegal, y tenemos un problema político con nuestros vecinos peruanos, nos tenemos que hacer cargo”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Chile y Perú realizaron la primera reunión del Comité ...

En el encuentro, las delegaciones de ambos países manifestaron su voluntad de trabajar sobre la base de un diagnóstico compartido, orientando sus esfuerzos hacia la formulación de soluciones prácticas y efectivas, a través de un trabajo que será articulado por este comité y que estará dirigido a nivel de viceministros y subsecretarios.

Leer mas
Viajes
Estas son las 5 mejores cabañas entre Pucón y Villarri...

Entre montañas, lagos y volcanes activos, el sur de Chile ofrece uno de los panoramas más encantadores del país. La ruta entre Pucón y Villarrica se ha convertido en un imán para el turismo nacional e internacional, gracias a su equilibrio entre naturaleza, bienestar y aventura.

Leer mas
Nacional
Vallejo responde a críticas de Jara y Kast: “Esperamos...

La vocera de La Moneda abordó la reunión bilateral con el gobierno peruano. Sostuvo que se trató de una reunión “exitosa” y agregó que “se tomaron algunos acuerdos de medidas que van a seguir evaluando para su implementación, para que esta sea lo más efectiva posible”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/