Casa de Allende: TC ignora defensa de Boric y admite recurso de inaplicabilidad

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso de inaplicabilidad por la fallida compraventa de la casa del expresidente, Salvador Allende. El abogado del Presidente Gabriel Boric había solicitado que el órgano descartara la acción legal.



Según consignó Radio Biobío, la Segunda Sala del TC dio el visto bueno este lunes para que se revise el fondo del libelo interpuesto por la Fundación Fuerza Ciudadana.



El requerimiento pide que el TC declare inconstitucional en el caso la aplicación del artículo que otorga al Ministerio Público la facultad de no perseverar en la investigación y del inciso que impide que se proceda a acusar a imputados por hechos no formalizados.



Los querellantes buscan forzar la acusación y llevar a juicio oral al Presidente Boric, sin la venia del Ministerio Público.



El abogado del Mandatario, Jonatan Valenzuela, había intentado que el TC desechara el recurso, declarándolo inadmisible. En su escrito al tribunal, acusó que se trataba de una acción que carecía de “fundamento constitucional y legal”.



“El requerimiento no persigue sino reconducir una decisión administrativa del órgano constitucionalmente autónomo encargado de la persecución penal hacia un debate de carácter político”, argumentó.



Asimismo, sostuvo que los artículos citados no tenían una influencia decisiva en el asunto, ya que no existía “un cierre definitivo del procedimiento penal, ni una afectación actual o inminente de garantía constitucional alguna”. Por otro lado, sostuvo que el querellante tampoco solicitó el forzamiento de la acusación.



Al igual que Valenzuela, los abogados del jefe de Políticas Públicas de Presidencia, Leonardo Moreno, y los representantes de Genaro Cuadros y Marcia Tambutti, tesorero y presidenta de la Fundación Allende, pidieron al TC que se declarara inadmisible el recurso de inaplicabilidad.



Sin embargo, en su resolución el TC se limitó a afirmar que la presentación cumplía con los requisitos, acogiéndola a trámite sin contestar directamente los argumentos de los representantes de los imputados.



Además, el TC determinó mantener la suspensión de la causa principal, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, y dar veinte días a las partes para que “formulen observaciones y presenten antecedentes”.



Igualmente, solicitó poner el requerimiento en conocimiento de la “Cámara de Diputadas y Diputados, del Senado y del Presidente de la República, enviándoles copia del mismo y confiriéndoles un plazo de veinte días para formular observaciones y presentar antecedentes”.