Caso Audios: funcionarios del SII manifestaron su molestia por exposición que realizó el organismo en la Cámara de Diputados

La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), Evelyn Apeleo, manifestó su molestia por la exposición que realizó la entidad en la Cámara de Diputados por el Caso Audios.



Esto, tras la presentación del subdirector jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, quien señaló que en medio de la investigación interna por el caso, hay cinco funcionarios suspendidos. Algo que desde la Asociación desconocían por completo.



“No se puede mostrar como un gran triunfo, más allá de lo que logre establecer la investigación”, sostuvo Apeleo.



El SII informó, primero, la remoción del director de Grandes Contribuyentes, Christian Soto, y luego indicó que otros cuatro funcionarios fueron suspendidos en el marco de las indagatorias.



“Llama la atención que ayer en la Cámara de Diputados se había mostrado como un gran avance esto de que ya habían cinco suspendidos”, dijo Apeleo a Emol.



“Nos parece que los hechos que se publicaron ayer, respecto de esta publicitada suspensión de los cinco funcionarios, sabe o debería saber el director nacional (Hernán Frigolett), que esto es una facultad que tiene la Fiscalía Administrativa en cualquier concepto”, añadió.



Luego indicó que “no hay conformidad con la actuación de ayer. Muestra una forma de operar que no guarda relación con debidos procesos”.



Sobre esto último, recalcó que de estas cinco personas, ninguna ha ido a prestar declaración al interior del servicio.



Apeleo sostuvo que “la suspensión preventiva no es un avance de la investigación. Esta medida administrativa de suspensión preventiva es bastante regular en los procedimientos disciplinarios”.



“Mostrar como que había antecedentes suficientes no es razonable ¿y por qué? De acuerdo a los antecedentes que nosotros tenemos, al menos uno de los funcionarios ni siquiera ocupaba un puesto de responsabilidad al momento de los hechos”, señaló.



Además, manifestó que “a la fecha de los hechos que se están investigando (2018), al menos uno de los funcionarios ni siquiera tenía un cargo de responsabilidad respecto al tema”.



Por último, Apeleo apuntó sus críticas contra Frigolett. “Él no tiene comunicación con los funcionarios, lleva pésimo sus relaciones”.