Caso Monsalve: periodista fue notificada que no continuará en sus labores en la Subsecretaría del Interior

El Gobierno le notificó este miércoles a la periodista Ilse Sepúlveda de que no continuará en sus labores en la Subsecretaría del Interior, donde se desempeña en el Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Pública.

Según informó Ex-Ante, la decisión de no renovarle el vínculo a la periodista fue del subsecretario Luis Cordero, quien tomó cartas en el asunto tras los antecedentes que se revelaron en la formalización de Manuel Monsalve.

De acuerdo a lo consignado por Emol, Sepúlveda ha sido mencionada en la investigación del exsubsecretario del Interior por haber conversado con la denunciante en dos ocasiones. Primero en un tono ameno y luego habría sido en otro de “amedrentamiento”.



Según declaró la denunciante ante Fiscalía, Sepúlveda fue a la casa de la mujer y le señaló: “Tu información puede terminar valiendo nada, las cámaras se pueden borrar en 15 días y no va a pasar nada, se va a borrar la evidencia. Me aconsejó: Ándate fuera, a otro país. Cuídense mucho, porque de repente ‘uy, atropellaron a la …, uy atropellaron al papá, así que si van a salir, háganlo con cuidado”.



El padre de la denunciante también mencionó a la periodista, consignó Emol. “Ilse le dice que lo piense bien, que le den pega para siempre o se vaya para el extranjero, porque con estos tipos hay que tener cuidado (…). que ella conoce a Gabriel de La Fuente (…), y él es malo, que puede ser capaz de todo”.



Sepúlveda también declaró ante Fiscalía. “Le pude haber dicho que se fuera del país (…) recuerdo que le dije que podía negociar con la otra parte, porque como ningún de los dos recordaba nada de lo ocurrido esa noche, según lo que había comentado días antes, ver opciones de hacer una nueva vida en otro lugar. O ver opciones con su familia, eran ideas que se me venían como para ayudarle, ya que yo la veía muy mal”.