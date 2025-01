Caso Monsalve: Valencia respalda a director de la PDI por pérdida de videos

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió este viernes a las declaraciones del director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, sobre la pérdida de los registros de las cámaras de seguridad en el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.



Un informe de la institución advirtió sobre la falta de estos registros en la investigación, aparentemente tras la intervención de detectives de contrainteligencia.



En conversación con Radio Universo, Valencia sostuvo que, “en general existen desafíos en materia de resguardo y protección de información y sobre esto ya a esta altura no cabe duda”.



“Por supuesto, en la investigación en general, lo que se espera es que estén todos los antecedentes a disposición de los intervinientes para analizar si estos son o no son relevantes”, dijo.



“Esta es una situación que probablemente va a tener que valorarse en la investigación por parte de los fiscales que se encuentran a cargo de la causa y son ellos los que tienen que advertir o apreciar si efectivamente tenían o habrían tenido o no la relevancia que se le atribuye a esas imágenes”, añadió el persecutor.



Frente a la pregunta de si le habría gustado como Ministerio Público ser la instancia que decidiera borrar el registro de cámaras, Valencia aseguró que “yo tengo la mejor impresión, una excelente impresión del director Eduardo Cerna. Hemos tenido una muy buena relación de trabajo desde que él ha sido designado”.



“Es una situación que tendrá que investigarse. De todas formas, en este periodo he sido testigo del trabajo de colaboración leal de la Policía de Investigaciones en torno al caso Monsalve”, cerró Valencia.



Este jueves Eduardo Cerna se refirió a la pérdida del registro de cámaras de seguridad en el caso donde se investiga al exsubsecretario Monsalve.



En este sentido, descartó que se haya afectado deliberadamente el caso. “Hasta este momento no tengo ningún indicio que diga que ellos obstruyeron la investigación, porque ellos actuaron antes de la investigación. Si yo tuviese la convicción de que ellos actuaron malintencionadamente, tomaríamos otras medidas muy drásticas”.



“Nadie borró intencionadamente, no hay una manifestación expresa a eliminar. Es un proceso normal de almacenamiento y autoregistro”, aseguró.