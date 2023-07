Caso Tomás Bravo: Reformalizan a tío abuelo por abandono con resultado de muerte

La Fiscalía Regional del Biobío reformalizó este miércoles a Jorge Eduardo Escobar Escobar, tío abuelo del niño Tomás Bravo, por el delito de abandono de menor con resultado de muerte.



La audiencia se realizó en el Juzgado de Garantía de Arauco, donde la fiscalía no solicitó medidas cautelares. El tribunal dio un plazo de cierre de investigación de 45 días.



Previo a la formalización, el tribunal rechazó el aplazamiento de la formalización solicitado por la defensa, debido a una apelación que se encuentra en desarrollo.



El 2 de junio pasado, la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo de Escobar en contra de la decisión de la fiscalía de abrir una nueva causa, esta vez por abandono con resultado de muerte.



La Fiscalía Regional del Biobío separó la investigación original por homicidio y abrió una nueva causa por abandono de menor de edad con resultado de muerte, ilícito que habría cometido en sector rural de Caripilún en febrero de 2021.



En la sentencia ratificada, se consideró que la decisión administrativa del Ministerio Público y la posterior formalización de la investigación por abandono de menor no constituye una amenaza a la libertad personal del recurrente.



“Por lo anterior, tratándose de una facultad legal, privativa de la Fiscalía, ejercida en forma previa a la comunicación del cierre de la investigación, el recurso no puede prosperar en este extremo”, sostiene el fallo confirmado.



AUDIENCIA DE FORMALIZACIÓN



El 30 de mayo pasado, el Juzgado de Garantía de Arauco reprogramó la audiencia de formalización de la investigación por el delito de abandono de menor con resultado de muerte.



En la audiencia, la magistrada Paula Caprile Costa acogió la petición de la fiscalía, a la que se plegaron querellantes y defensa, por lo que citó a los intervinientes para las 9:30 horas de este miércoles.



Tanto el tribunal como los intervinientes estaban la espera de la resolución del recurso de amparo presentado ante la Corte Suprema por la defensa del imputado Jorge Eduardo Escobar Escobar, tío abuelo del menor Tomás Bravo, a fin de evitar eventuales resoluciones contradictorias.



El 15 de mayo pasado, la Defensoría Penal Pública presentó este recurso en el marco de la segunda investigación que abrió el Ministerio Público por el abandono del niño, luego de que el 21 de abril , el Juzgado de Garantía de Arauco resolviera cerrar la investigación por la muerte de Tomás Bravo.



Tras esto último, la Fiscalía Regional del Biobío informó que no perseverará en la investigación por homicidio en contra de Jorge Escobar, y abrió esta nueva investigación por abandono de menor con resultado de muerte.



Por lo anterior, la Defensoría Penal Pública presentó el recurso de amparo contra la decisón de la fiscalía, debido a que infringe “las garantías del debido proceso, el principio de prohibición de persecución múltiple y el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable”.



El menor de 3 años desapareció el 17 de febrero del 2021 después de encontrarse con su tío abuelo en el sector rural de Caripilún. Una semana después el niño fue encontrado sin vida, por lo cual la fiscalía inició una investigación contra Jorge Escobar por homicidio, la que fracasó.