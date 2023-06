Caso Tomás Bravo: Tribunal rechazó sobreseimiento de tío abuelo por homicidio

El Juzgado de Garantía de Arauco rechazó la solicitud de la defensa de decretar el sobreseimiento de Jorge Escobar Escobar, tío abuelo de Tomás Bravo y el último que vio al niño de tres años con vida.



La petición buscaba que Escobar no pudiera volver a ser imputado por el delito de homicidio calificado. Como el tribunal acogió la petición de la Fiscalía de no perseverar, se puede reabrir la arista en caso de que se obtengan nuevas pruebas.



La jueza Perla Roa tomó la decisión luego de una audiencia que se prolongó cerca de seis horas, y tras la cual el defensor Osvaldo Pizarro no descartó acudir a la Corte de Apelaciones de Concepción.



“Tenemos que analizar el contenido y trasfondo de la resolución y eventualmente decir apelar ante la Corte de Apelaciones para que ponga un término definitivo sobre el sobreseimiento definitivo”, adelantó Pizarro, según informó Radio Biobío.



Tomás Bravo desapareció el 17 de febrero del 2021, siendo encontrado sin vida una semana después a dos kilómetros de su domicilio en el sector de Caripilún, en la comuna de Arauco. A dos años, aún no hay un sospechoso claro del crimen.



En paralelo, Fiscalía decidió reformalizar a Escobar Escobar por el delito de abandono con resultado de muerte.