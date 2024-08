Catherine Mazoyer desclasifica duro episodio de discriminación en TV por su aspecto físico: “Fue terrible”

La actriz nacional, Catherine Mazoyer, sorprendió recientemente tras revelar un antiguo episodio de discriminación que sufrió en televisión, luego de que una directora la criticara por su aspecto físico.

Durante su participación en el podcast “Hazte ver”, de Maly Jorquiera, la intérprete reconoció que esa situación fue bastante compleja, ya que desde niña sufre de dismorfia corporal y siempre fue muy insegura con su apariencia.

“Yo sufro de desórdenes dismórficos corporal porque de chica siempre fui la gorda del curso, a la que molestaban (…) De repente me pegué un estirón a los 10 años y quedé midiendo lo que mido ahora (1,75 metros)”, manifestó de entrada, según consignó Publimetro.

Mazoyer tuvo a los 15 años su primera oportunidad de trabajar como actriz en la teleserie “Marrón Glacé, el regreso”, pero admitió que no tiene los mejores recuerdos de esa época.

“Fue un lugar muy hostil porque habían entrado muchas modelos a la televisión y había mucho prejuicio, mucha rivalidad (…) Yo tenía 15 años, no estaba preparada para enfrentar un trabajo como ese, sola. Quizás fue un poco pronto”, expresó.

Asimismo, mencionó que “yo siempre fui muy insegura de mi aspecto físico, y la gente me decía que me encontraba bonita o guapa, pero yo no entendía por qué me estaban diciendo eso”.

“Me fui a meter a la pata de los caballos, me puse a meter a la televisión, el lugar menos adecuado que sufre de ese desorden. Ahí sí tienes que cumplir (…) en las teleseries había un canon súper establecido de belleza”, sostuvo.

Luego, detalló que en una ocasión “una directora me mandó a decir que yo era demasiado gorda para actuar en teleseries”.

En este sentido, señaló que lo anterior “fue terrible, porque además del problema que yo iba acarreando con mi imagen, me insegurizó con respecto a mi talento y mi trabajo”.

“En ese momento, yo dije que (mi trabajo) no importaba nada. No importa que yo sea súper responsable, estudiosa, que pasé por la Universidad de Chile, que puedo hacer cualquier tipo de personajes. El oficio que yo tengo porque ya llevo muchos años trabajando… no vale nada”, remarcó.

Además, contó que “cuando yo hice ‘Lola’ me decían JLo (…) siempre fui curvilínea aunque bajara de peso, yo siempre tenía caderas, era alta, grande. Entonces, en los canales de televisión no existía mi talla, a mí siempre me tenían que comprar ropa porque los pantalones todos eran 36, 38, y yo era 40 o 42”.