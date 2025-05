Boric se reunió con Xi Jinping: “Guerras comerciales no son manera de enfrentar problemas”

El Presidente Gabriel Boric sostuvo este miércoles una reunión bilateral con su par de la República Popular China, Xi Jinping, en la que abordaron diversas materias de cooperación estratégica, como cultura, ciencia antártica, transición energética, comercio y desarrollo sostenible.



Además, en el plano internacional, ambas autoridades compartieron la importancia de fortalecer el sistema de Naciones Unidas y la promoción del multilateralismo y el libre comercio.



Al inicio del encuentro, realizado en Pekín, Boric destacó que “en Chile guardamos la profunda convicción de que cuando el comercio es libre y está pensado en función en la mejora del bienestar de los pueblos y no sólo de unos pocos, trae beneficios que son recíprocos. Estar hoy acá es una demostración de la convicción en el multilateralismo y que las guerras comerciales no son la manera de enfrentar nuestros problemas ni las diferencias”.



“Nuestra voluntad irreductible es seguir conversando con todos los actores. Chile es un país que cree en el multilateralismo, en la paz, en el diálogo y que tiene relaciones con la Unión Europea, Estados Unidos, con los países del Asia-Pacífico, con China, con nuestra región en América Latina, y queremos profundizar aquello. Somos parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta y formamos parte de cadenas globales de valor que también sabemos son apreciadas en China”, agregó.



Esta es la cuarta ocasión en que ambos mandatarios se reúnen. La primera vez fue en la APEC 2022, realizada en Tailandia en noviembre de dicho año; la segunda durante la visita de Estado del Presidente Boric a China, en octubre de 2023; y la tercera en la APEC 2024, realizada en noviembre en Perú.



Por su parte, el presidente Xi Jinping expresó que “esto refleja plenamente la importancia que ustedes le otorgan a las relaciones entre China y Chile, y quiero expresar mi aprecio por eso. China y Chile son firmes defensores del multilateralismo y del libre comercio”.



“En el contexto internacional, fortalecer la cooperación entre los dos países tendrá un efecto demostrativo aún mayor. Estamos dispuestos a trabajar junto a ustedes para profundizar aún más la cooperación en todos los ámbitos entre ambos países. Fortalecer la cooperación multilateral, seguir enriqueciendo la relación estratégica integral entre China y Chile, promover conjuntamente la paz y el progreso mundial”, añadió el líder del gigante asiático.



Chile fue el primer país de Sudamérica en establecer relaciones diplomáticas con China en 1970, el primer país de América Latina en apoyar la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio en 1999 y el primer país del mundo en firmar un Tratado de Libre Comercio en 2005.



Desde el 2009, China es el principal socio comercial de Chile. El intercambio comercial entre Chile y China se ha expandido a una tasa promedio anual del 11%, desde los 8.073 millones de dólares en 2005 a los 58.791 millones de dólares en 2024.



En otro tema, Presidencia confirmó que el Jefe de Estado llegará al país este jueves cerca de las 06:00 am luego de su gira que lo tuvo por China y Japón. Luego, se dirigirá al Palacio de La Moneda y posteriormente, al mediodía, viajará a Montevideo para asistir al velatorio de José Mujica.