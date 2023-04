Chadwick ante fiscal Chong por estallido social: “Siempre yo asumí y entendí que las municiones eran de goma”

El exministro del Interior durante el gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, declaró ante la fiscal Ximena Chong en el marco de la investigación por eventuales vulneraciones a los derechos humanos durante el estallido social.



La causa apunta a posibles delitos de lesa humanidad y presunta responsabilidad de mando de altos oficiales de Carabineros durante las manifestaciones iniciadas en octubre de 2019.



Según informó La Tercera, Chadwick recibió a la persecutora en una oficina de Vitacura el pasado 31 de marzo, contestando 132 preguntas relativas a la coordinación entre el Gobierno y las fuerzas de seguridad.



Consultado sobre el rol del Ejecutivo en el orden público, el exsecretario de Estado explicó que “es disponer que las fuerzas policiales tengan las condiciones para poder enfrentarse con situaciones de mantención del orden público (…) y mantener a través de la Subsecretaría toda la información para que el Presidente pueda tener esos elementos y utilizar otros elementos que la Constitución dispone”.



Luego indicó que “es importante consignar que la situación que se produce a partir del 18 de octubre es una situación completamente inédita y lo señalo porque cuesta encontrarlo en períodos más recientes. Fue una situación de orden público que generó sorpresa en el gobierno, Carabineros y toda la ciudadanía. Era una situación que nunca habíamos experimentado”.



“El Presidente se vio obligado a tomar (medidas) en torno a la superioridad de la violencia. La forma como el gobierno o el (ex) presidente aborda el tema de este orden público descontrolado y de violencia inusitada, es recurrir a un estado de excepción constitucional”, añadió.



Advirtió que “un punto central era poder cubrir especialmente el Metro, porque todo se había desarrollado ahí, salvo dos o tres incendios como el de Enel. Carabineros le informa al subsecretario del Interior que ellos no tienen la posibilidad o capacidad de poder cubrir las estaciones del Metro por un problema de dotación. Ante eso y dados los riesgos inminentes, el (ex) presidente decide recurrir al estado de emergencia”.



Sobre las comunicaciones con Carabineros, el exministro recordó que “le pedí a ambos directores (de Carabineros y la PDI) la información detallada de las personas lesionadas, detenidas, la entrega de información a la fiscalía, cuántos sumarios internos se estaban desarrollando, que me entregaran toda la información que me permitiera ir formando una opinión de la situación y cómo esta estaba siendo realizada y fiscalizada”.



Además, aseveró que siempre tuvo el afán de “hacer todo correctamente”. “A mí me genera una situación de profunda (…) contraria a todo lo que yo he querido hacer en mi vida, que surjan situaciones en que yo no he actuado en forma correcta de acuerdo a la ley, al Estado de derecho (…) es como yo me he formado, entonces me perturba”, consignó.



La exautoridad descartó conocer el contenido de la munición utilizada en las movilizaciones por las policías: “No. Siempre yo asumí y entendí que las municiones, como siempre se señaló, eran de goma. El general no me informó nada previamente, los resultados los supe por los medios de comunicación”.



Inquirido sobre cómo se distinguían a los manifestantes pacíficos de los violentistas, respondió: “Eso fue a raíz de una pregunta que me hacen en La Moneda sobre la expresión del Presidente de estar en guerra, yo la preciso y la pongo en contexto, informando la voluntad del gobierno que no era la ciudadanía ni los manifestantes, pero sí los violentistas”.



“Nos parecía muy importante iniciar un diálogo con las fuerzas políticas y organizaciones civiles, pero no con ese nivel de violencia (…). Una buena diferenciación entre manifestantes y violentistas, es lo que fue la marcha del viernes 25 de octubre en Santiago y Valparaíso de las que no se desarrollaron actos de violencia”, sentenció.



Chong también le tomará declaraciones al expresidente Sebastián Piñera, el exministro del Interior -sucesor de Chadwick- Gonzalo Blumel, y los exsubsecretarios de la cartera, Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli.