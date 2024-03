Chahuán y director de la PDI: “¿Cómo va a combatir al Tren de Aragua así?”

El exfiscal nacional, Sabas Chahuán, advirtió que “todavía no hay una crisis de la democracia, pero sí hay que tener mucho cuidado porque puede acrecentarse y podemos ir hacia allá”, en referencia a los hechos que involucran al director general de la PDI, Sergio Muñoz, quien será formalizado por revelar información reservada.



En conversación con Meganoticias, Chahuán dijo que “Luis Hermosilla es un abogado muy destacado de hace años. Pero este caso es muy grave porque el delito que se le está imputando es que el jefe máximo de la policía le dio a terceros, no sabemos si al propio Luis Hermosilla o a otros, acceso a información que no deberían tener acceso, y de eso va todo el caso Audios”.



“Eso es un escándalo”, enfatizó. “No puede ser que la ley atrape mariposas, al tipo que vende CD en la calle, y deje pasar elefantes”.



“Respetando la presunción de inocencia, si esto es verdad, o sea, si hay un delito de esta calaña cometido por el señor director general de la Policía e Investigaciones, que tiene todo el derecho a la defensa, no estoy diciendo que sea culpable, pero si resulta culpable, tiene que ser la pena más grave, porque él tiene una cuestión que se llama deber de garante, la sociedad le entrega una confianza adicional ¿Cómo va a combatir al Tren de Aragua así?”, reflexionó.