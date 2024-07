Christell Rodríguez reveló que sufrió bullying durante su etapa escolar: “Eran muy clasistas”

La cantante nacional y exparticipante del programa de talentos “Rojo”, Christell Rodríguez, mantuvo una sincera y distendida conversación en “Ella es tan real!!!”, el podcast de la artista de género urbano, Princesa Alba.

Durante su diálogo, la artista detrás de “Dubidubidu” relató que durante su época escolar sufrió de bullying, situación que se extendió por siete años. “Yo estuve en un colegio como muy de alta socialité, sin serlo, ¿cachai? Me metí a la pata de los caballos en verdad”, comenzó relatando la cantante.

Al ser consultada sobre los motivos de las burlas, Christell respondió que era “por todo. Era como un tema muy personal, muy de como yo era (…) eran muy clasistas, eran como cosas de personalidad o que yo venía del campo, que yo no tenía tanta plata o como ya no salía en la tele, no era nadie”.

“Fue de todo, si fueron 7 años (…) Además fue evolucionando, porque a medida que me iba desarrollando, tenían más material. Ahí pasé por varias formas de defenderme, hasta que ya me apagué y fue como ‘ya, hagan lo que quieran”, sostuvo.

“Pero no pasó, no dejaste que apagaran tu chispa”, le comentó Princesa Alba.

“Sí, mucho. De hace unos seis años que me reencontré. Me obligué a reencontrarme y a vivir mejor y como yo quería, o sea, volver a tener esa chispa que en realidad siempre estuvo”, respondió la influencer, quien reveló que busco “ser alguien más para tratar de encajar en un mundo que no era mi mundo, que no lo iba a ser tampoco, posiblemente, y entendí que no era yo el tema, y que no era el problema”.

“Todo lo que te digan habla más de ellos que de ti”, lanzó a modo de consejo. “No me di cuenta de cuánto me afectó (el bullying) hasta que salí del colegio. Yo me cambié de colegio, estuve en otro maravilloso, llegué a ser hasta presidenta de curso”, complementó.

“Cuando ya llegué como a la parte de la escuela superior; de la escolaridad superior, ahí me di cuenta cuánto me había afectado”, agregó.