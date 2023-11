Ciedess: multifondos de pensiones cerrarían con ganacias en el mes de noviembre

Luego de meses de resultados negativos, todos los multifondos de pensiones registrarían ganancias al cierre de noviembre debido a los positivos resultados en los mercados internacionales y a nivel local, y a la menor inflación anotada por Estados Unidos en octubre.



Ciedess señaló que en lo que va del mes de noviembre (con valores cuota al día 26) los fondos más riesgosos, A y B, registran ganancias de 2,41% y 2,90% respectivamente, mientras que el fondo C, de riesgo moderado, presenta un alza de 4,13%.



Los fondos más conservadores, el D y el E, en tanto, registran retornos de 6,07% y 6,72% cada uno.



La consultora sostiene que con estos resultados, los dos fondos más conservadores estarían obteniendo su segundo mejor desempeño mensual, luego de las alzas de 6,87% registrada en abril de 2020 para el D y de 7,07% en noviembre de 2022 para el E.



Desde Ciedess también explicaron que el resultado de los multifondos A y B se explica por la variación en los precios de los instrumentos de renta variable, donde, a nivel externo, se observan cifras positivas en los principales índices internacionales, siendo solo contrarrestados por una caída del dólar. A nivel local, mientras tanto, se registra un incremento del IPSA.



“Los mercados siguen estando afectados por los conflictos Rusia-Ucrania y Medio Oriente, las tensiones EEUU-China, los posibles movimientos de tasas por parte de la FED y el BCE y los temores a una recesión global“, dijeron desde la consultora.



“Sin embargo, en lo que va del mes, destacan los datos de inflación menor a lo esperado en EEUU, lo que se traduciría en el fin del ciclo de alzas de tasas y la anticipación en el inicio de recortes; y la tregua en la Franja de Gaza”, agregaron.



Mientras que la rentabilidad de los fondos C, D y E, por su parte, sería resultado de las inversiones en títulos de deuda local y al desempeño de los instrumentos de renta fija extranjeros, indicó Ciedess.



Agregó que, en lo que va de 2023, los multifondos registran resultados mixtos. Así, el fondo A registra ganancias de 1,56%, mientras que el B de 0,91%. El fondo C, por su parte, registra una caída de -1,61%.



En el mismo periodo, el fondo D obtiene pérdidas de -4,67% y el E de 5,79%. El resultado del fono D es el tercer peor desempeño acumulado de un año, luego de las pérdidas registradas en 2008 y 2021 (-9,93% y -10,78% respectivamente).



Mientras que para el fondo E es el segundo peor resultado, luego de las pérdidas de 2021 (-13,74%).