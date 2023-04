En un cité ubicado en Nueva Imperial 4975, comuna de Quinta Normal, fueron detenidos este lunes los venezolanos Luis Alberto Lugo Machado y Ovimarlixion Garcés Briceño, presuntamente involucrados en el homicidio del suboficial mayor Daniel Palma.

Lugo era intensamente buscado desde el jueves pasado como “sujeto de interés” por el asesinato del uniformado. Y al momento de su captura se apreció que se tiñó el pelo color rojo, aparentemente para no ser identificado.

Ovimarlixion Garcés Briceño contaba con una orden de expulsión vigente del país desde 2020. El decreto está firmado por el entonces intendente -hoy gobernador- de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada. En el texto, se le identifica como un ciudadano venezolano que ingresó al país de manera irregular por la provincia del Tamarugal, “eludiendo los controles policiales de la frontera”.



Además, se señala que la Policía de Investigaciones debía concretar la expulsión, “siempre que no existan causas pendientes en su contra, y si las hubiera, cuando cumpla la respectiva pena”.



Otro detalle: el individuo aparece como Arlixon y no como Ovimarlixion, lo que da a entender un cambio de nombre o un error procedimental, lo que da cuenta de las dificultades para llevar el registro de migrantes ilegales.

FISCALIZACIÓN A CITÉ



El lugar había sido fiscalizado el jueves, un día después de la muerte del carabinero, en el marco de controles por eventuales arriendos o construcciones irregulares. Sin embargo, los ocupantes no dejaron ingresar al personal municipal.



La alcaldesa Karina Delfino explicó que “los vecinos nos habían denunciado que eventualmente podía haber una toma, pero también habían presenciado disparos, incivilidades como peleas en este sector. Por eso acudió nuestro personal municipal, la Dirección de Obras, la de Seguridad, la de Patentes, junto con Carabineros”.



“No pudimos entrar. Las personas que estaban acá no dejaron ingresar al personal municipal. Y para ingresar a una propiedad, obviamente que uno tiene que tener una orden”, detalló.



La jefa comunal subrayó que entonces la fiscalización se realizó “no pensando que íbamos a encontrar a las personas que asesinaron al carabinero, sino más bien en este plan de fiscalización, porque los vecinos nos habían denunciado algunas cosas extrañas que estaban ocurriendo en esta propiedad”.



Además, Delfino valoró el rol de los vecinos: “Siempre son fundamentales en estas investigaciones. Como municipio, a nosotros nos llegan muchas denuncias, incluso de tráfico de drogas, que los vecinos se acercan a denunciar y, obviamente, nosotros les pasamos esa información a fiscalía”.



“Quinta Normal era una comuna muy tranquila. Antes de la pandemia e incluso del estallido, teníamos uno o dos homicidios al año. El año pasado, alcanzaron los 12 homicidios en el año. Si bien no es comparación con otras comunas, para nosotros es súper fuerte haber aumentado tanto”, lamentó.



Por ello, la autoridad municipal pidió “poner acento en el plan del Gobierno que está poniendo en 30 comunas. Para nosotros es fundamental que ingresemos en ese plan, que va a incluir patrullajes preventivos, planes de iluminación, y también un trabajo con las municipalidades que es principalmente preventivo”.



“En Quinta Normal existen 90 carabineros al servicio de la comunidad, hay 16 PDI para abordar las problemáticas de Quinta Normal y Cerro Navia. Es completamente insuficiente”, criticó.