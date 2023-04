El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, entregó la mañana de este lunes más antecedentes de los dos detenidos sospechosos de haber participado en el crimen del suboficial mayor de Carabineros, Daniel Palma. Aseguró que ambos tienen participación en los hechos.

La captura se produjo en Quinta Normal, cuatro días después de que el funcionario policial, de 33 años, fuera baleado en la cabeza, falleciendo posteriormente en la ex Posta Central.

Uno de los detenidos es Luis Alberto Lugo Machado, quien cayó en un allanamiento realizado en las últimas horas por el OS-9 en la comuna de Quinta Normal. También fue capturado Ovimarlixion Garcés Briceño, cuyas huellas estaban en el vehículo involucrado en el crimen y fue identificado por imágenes de las policías.



Sigue libre un tercer sospechoso, Carlos Alexander Cortez Flores, cuya fotografía fue viralizada por las autoridades.



Aunque algunos rumores sitúan a Lugo Machado como el autor material del asesinato, el fiscal Felipe Olivari aclaró que “las dos personas detenidas tienen participación en estos hechos, estamos determinando si las vinculamos en calidad de autor, cómplices o encubridores”.



“Se ha realizado una investigación robusta, con evidencia científica, declaraciones, y todo lo que hemos podido recabar en estos cuatro días desde que sucedió este lamentable crimen”, añadió el persecutor durante un punto de prensa en el departamento del OS9 de Ñuñoa.



Según remarcó, “en la audiencia de detención se van a ventilar todos esos antecedentes, vamos a poder efectivamente demostrar ante el tribunal las evidencias que tenemos hasta el momento, y las diligencias que estarían pendientes, tanto para los imputados que no han sido detenidos”.



En esa línea, subrayó que “estamos haciendo todas las diligencias necesarias para identificar a los otros participantes y detener a Carlos Cortez dentro del tiempo inmediato”.



El fiscal nacional, Ángel Valencia, aseguró que “vamos a seguir trabajando, tal como lo hicimos con los asesinos o los presuntos asesinos del suboficial mayor Álex Salazar, que hoy se encuentra en prisión preventiva; tal como los fiscales lo hicieron en Quilpué con los presuntos asesinos de la suboficial mayor Rita Garrido (sic, es Olivares)”.



Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, agradeció las labores policiales y subrayó que “el mensaje es que aquí hay instituciones que tienen la capacidad para garantizar a Chile que no va a haber impunidad en delitos de esta naturaleza”.



El subsecretario recalcó que son “detenciones que no son fáciles, producto de que no hay constancia de la identidad clara, no hay huellas, y, por lo tanto, eso hace más difícil identificar a los responsables”.



Monsalve valoró que “el trabajo incansable de Fiscalía y Carabineros permiten hoy día que hayan dos detenidos. Como ha dicho el fiscal, habrá que determinar el nivel de responsabilidad. Si son autores, si son cómplices o encubridores. Pero son personas que sin lugar a dudas participaron en los hechos”.