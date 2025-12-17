Claudio Narea y su relación con Jorge González: “Prefiero dejar las cosas así, es un punto final”

Durante su participación en el programa “Te lo Cedo”, conducido por Rodrigo Sepúlveda, Claudio Narea se sinceró y abordó la relación con su excompañero del grupo Los Prisioneros, Jorge González.

A casi 20 años del último quiebre de la banda, el emblemático guitarrista de la agrupación entregó detalles sobre su vínculo con el cantante y confirmó un quiebre definitivo.

“Con Jorge (González), bueno hace rato que ya no tocamos. El año 2003 fue la última vez, hace 22 años”, manifestó de entrada.

Narea indicó que en su momento “hubo comunicación, pero él me dijo que la iba a negar siempre, porque bueno, la pregunta es ¿por qué? No tengo idea, pero él dijo que no iba a reconocer nunca, a pesar de que él me contactó. Entonces, bueno, eso es, es su forma de ser”.

“Es raro eso, para mí es muy raro, entonces yo prefiero también dejar las cosas así. Es un punto final a la relación”, añadió.

Asimismo, el músico planteó que “si él me dijera: ‘ven, quiero hablar contigo’, es distinto, porque en el fondo la gente, por lo menos en mi círculo, yo no ando con cosas raras, con gente. Si me junto con un amigo, me junto con un amigo, no voy a andar diciendo: ‘no, es que no me junté’”.

De igual forma, Narea describió a su antiguo compañero como “un compositor notable en los años 80”. No obstante, admitió que no sintió lo mismo en sus trabajos posteriores, apuntando a lo que consideraba “canciones más habladas con poca melodía, y yo no sabía cómo entrar ahí como músico”.