Claudio Orrego critica demora en implementación de las pistolas Taser

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, criticó la demora en la implementación de medidas claves, como el uso de pistolas Taser para las fuerzas de seguridad y la lucha contra los toldos azules.



“Llevamos dos años esperando las pistolas Taser. Siempre nos dicen que en los próximos tres meses se implementarán. Pareciera que el problema no es de rumbo, sino de velocidad”, comentó Orrego en entrevista con Radio Agricultura.



El uso de estas armas no letales, según dijo, está validado internacionalmente. “Se aplican en 115 países del mundo. Somos de los pocos que no las ocupamos. ¿Por qué somos tan especiales los chilenos?”, cuestionó. Además, mencionó que las pistolas Taser podrían prevenir tragedias, evitando el uso de armas de fuego en ciertos procedimientos policiales.



Sobre el comercio ambulante y la proliferación de los toldos azules, Orrego señaló que los operativos de fiscalización no son suficientes. “El comercio ambulante no se combate solo con operativos, sino con una estrategia integral”, destacó.



Según el gobernador son claves en esta estrategia “el retiro de los puestos ilegales, desbaratar las mafias que controlan el comercio ambulante, alternativas laborales para quienes trabajan en la informalidad y la recuperación urbana, con espacios ordenados y seguros para la comunidad”.



“Lo que hemos visto son operativos esporádicos que, después de unas semanas, vuelven a estar ocupados por los toldos azules. Hay gente que cree que esto es o patrullaje policial o limpieza de la ciudad. Yo siempre digo: son las dos. Una ciudad que es más limpia y usada por las personas es más segura que una está entera vandalizada”, finalizó.