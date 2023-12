Clínicas responden a senador Latorre por crisis de isapres: “Es no entender cómo funciona el sistema”

El presidente de Clínicas de Chile, Gonzalo Grebe, se refirió a la crisis de las isapres y respondió a las declaraciones que realizó el senador Juan Ignacio Latorre (RD) respecto a las advertencias que se han realizado en esta materia.



En conversación con Tele13 Radio, Grebe sostuvo que esta “es una crisis del sistema” y que “de no resolverse, va a afectar a pacientes, médicos y prestadores. Esa es la realidad”.



Asimismo, abordó el fallo de la Corte Suprema y planteó que de “no existir una solución en el corto plazo producto del fallo GES, desencadenará una crisis en el corto plazo para las isapres”.



En cuanto a la devolución que deberán realizar las isapres de los montos cobrados en exceso por el alza a la prima GES en 2022, el presidente de Clínicas señaló que lo “más probable es que eso signifique el default o ciertos indicadores que las isapres no van a poder cumplir, lo que desencadenaría un proceso de intervención por parte del regulador”.



“Es algo que debiese ocurrir de aquí al 31 de diciembre, salvo que el regulador emita alguna circular que permita no contabilizar dicha deuda. Eso es un resquicio que permitiría seguir estirando la discusión”, añadió.



De esta forma, Grebe explicó que “hoy día la realidad es que esta crisis está llegando a un límite, una olla a presión. En la práctica lo que ha significado es que el soporte de la crisis lo han tenido que hacer los prestadores”.



“Ese es el motivo por lo cual la deuda ha aumentado lo que ha aumentado hoy día, del orden del 30% de la deuda, llegando a niveles de $650 mil millones”, acotó y recalcó que “de no mediar una solución y de generarse este déficit con las isapres, lo más probable es que esa deuda siga aumentando”.



En ese sentido, apuntó a que “no quedan más posibilidades de que sea el proveedor, los médicos y clínicas, los que tengan que soportar dicha deuda” e indicó que la solución para las clínicas es “terminar con los convenios y hacer que los pacientes asuman directamente su prestación, y tengan que después recurrir a las isapres. Eso es trasladar el problema a los pacientes”.



Además, Grebe manifestó que esta situación podría generar “una crisis de liquidez, porque en el caso de que una isapre deje de operar, esa deuda no se va a pagar y las clínicas más débiles probablemente van a tener serias dificultades de soportar”.



“Este problema circunscribirlo exclusivamente al seguro de 2,5 millones de personas, es un error, porque el efecto en cadena es bastante real”, añadió.

SENADOR LATORRE



En cuanto a los dichos del senador y miembro de la Comisión de Salud, Juan Ignacio Latorre, quien comentó que las advertencias en relación a la crisis de las isapres se tratan “más una campaña del terror para presionar un perdonazo o un salvataje a las isapres”, Grebe sostuvo que “es la mirada pequeña del problema. O sea, circunscribir el problema a las isapres yo creo que es un error. Es no entender cómo funciona el sistema y no entender las consecuencias que podría tener y no entender el rol que juegan los prestadores privados en el sistema de salud”, subrayó.



En esta línea, expresó que “las declaraciones del senador es una mirada muy pequeña y circunscrita al tema de las isapres y sin entender cómo funciona el sistema en su globalidad”.