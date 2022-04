CNDC y ataque en Los Álamos: “La provincia de Arauco es una tierra sin ley”

La Confederación Nacional Gremial de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) condenó este jueves el violento ataque incendiario que se registró en esta jornada en una planta de áridos ubicada en Los Álamos, Región del Biobío, remarcando además que la provincia de Arauco es “una tierra sin ley”.



Este ataque, perpetrado por un grupo de desconocidos armados, terminó –de acuerdo a los últimos antecedentes-con de 33 camiones y diversas maquinarias totalmente quemados. Incluso encañonaron a los trabajadores que se encontraban al interior del predio.



A través de un comunicado, la CNDC hizo evidente su necesidad de “levantar la voz para denunciar un nuevo hecho de violencia terrorista en el sur, situación que afectó hoy a la empresa de camiones y áridos Transa, a cuyos trabajadores y propietarios expresamos nuestra solidaridad”.



“El atentado en Los Álamos, sector Los Ríos, demuestra que la provincia de Arauco es una tierra sin ley, con la autoridad completamente sobrepasada y sin atinar a ningún paso que devuelva, al menos en parte, la seguridad a quienes viven y trabajan en la zona”, acotaron.



Los transportistas hicieron hincapié en que “los camioneros somos gente de trabajo y es inaceptable que de una plumada sean incendiados 25 camiones, con el agravante de que ya sean hechos comunes. No es posible estar sometidos todos los días a las acciones de terroristas y bandas armadas irregulares que atentan contra nuestros conductores, los baleen como al colega Ciro Palma o al trabajador amenazado de muerte en el atentado de esta mañana”.



“Así las cosas, no se advierte ninguna solución, pese a que esta Confederación ha planteado intensificar los patrullajes policiales, con carros blindados seguros, que no sean presa fácil de los delincuentes”, agregaron.



Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno para que restablezca el Estado de Excepción en la zona ante estos hechos violentos: “Esperamos de quienes están a cargo del orden público, restaurar el estado de derecho en la Macrozona Sur”.

Ataque armado en planta de áridos en Los Álamos, Región del Biobío.

40 ENCAPUCHADOS

De acuerdo a nuevas cifras oficiales, a 33 subió la cantidad de vehículos destruidos durante el ataque incendiario ocurrido en la comuna de Los Álamos.



Según la investigación en curso, un grupo de al menos 40 encapuchados ingresó la mañana de este jueves a una planta de áridos ubicadas en el sector de Villa Los Ríos, donde golpearon a los trabajadores -abrían cuatro heridos- y los intimidaron con armas de fuego.



Los desconocidos incluso portaban armas de guerra, como escopetas y metralletas. “Los compadres me apuntaron y me echaron abajo. Me patearon y después me hicieron volver, apuntado por ambos lados. Me hicieron cruzar el camión, me echaron al suelo, dispararon con ráfagas y tuve que irme agachado hasta que crucé al otro lado de la calzada”, narró uno de los afectados en Radio Biobío.



Además, los antisociales colocaron dos camiones forestales en la ruta, dificultando el acceso a las policías para llegar al lugar de los hechos.



Después de prender fuego a los camiones, automóviles y camionetas ubicados al interior de la faena, los individuos escaparon hacia caminos interiores que conectan con la Cordillera de Nahuelbuta.



El jefe de operaciones de Carabineros de la Octava Zona de Biobío, Juan Pablo Ureta, detalló que están desplegados en el lugar “levantando evidencia, haciendo un estudio del sitio del suceso, para poner a disposición del Ministerio Público todo rastro, huella o algún indicio que nos permita detectar a los autores de este lamentable hecho”.



Cabe señalar que el mismo sitio sufrió un atentado similar en 2018, donde 14 camiones fueron quemados totalmente, dejando una pérdida de 1.400 millones de pesos.