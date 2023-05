Colegio Profesores acusó que el Presidente no cumplió con anuncios en educación que realizó en Cuenta Pública 2022

El Colegio de Profesoras y Profesores Metropolitano señaló que el Presidente Gabriel Boric no cumplió parte de los anuncios en materia de educación que realizó en la Cuenta Pública 2022.



Según indicaron, dentro de las ocho iniciativas propuestas por el Ejecutivo, cuatro de ellas quedaron pendientes: el Pago de la Deuda Histórica, la Condonación del CAE, el Fin de la Doble Evaluación Docente y las Mejoras en el Funcionamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).



El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores Metropolitano, Mario Aguilar, sostuvo que “el compromiso respecto a la Deuda Histórica, no lo cumplió, ya que señaló que en diciembre 2022 enviaría un proyecto ley al Congreso, y ya casi estamos a junio 2023 y no se cumplió ese compromiso, ni ha habido ningún anuncio posterior respecto a qué va a pasar con la reparación a la Deuda Histórica, que fue una de sus grandes promesas de campaña”.



“Espero que, en esta nueva Cuenta Pública, este tema tenga la centralidad que requiere, porque las promesas y compromisos se cumplen, espero y confío en que Usted va honrar su palabra. Además, le recuerdo que jamás la reparación estuvo supeditada a una reforma tributaria”, añadió.



En cuanto al fin de la Doble Evaluación Docente, Aguilar precisó que si bien el proyecto se encuentra siendo tramitado en el Congreso “no es lo que esperábamos, porque no disminuye el agobio laboral tremendo que generan los sistemas de evaluación y esa es la demanda del profesorado, no quitarle algunas cuestiones menores y secundarias, pero que mantiene la esencia del sistema que genera agobio, que no es confiable y que no es la mejor forma de evaluar y ponderar el trabajo docente”.



Respecto a la condonación de la deuda estudiantil, el líder del profesorado indicó que “fue uno de los puntos centrales de su campaña que se iba a terminar con el CAE, ahora están relativizando ese compromiso”.



“Este es un tema que no se ha cumplido, porque nunca durante su candidatura estuvo supeditado a que hubiera una reforma tributaria aprobada”, afirmó.



Sobre los SLEP, Aguilar puntualizó que el anuncio se cumplió de forma parcial, debido a que la iniciativa enviada al Parlamento “sólo modifica cuestiones que tienen que ver más con lo administrativo, pero no toca el tema fundamental que es el tipo de financiamiento”.



“Los SLEP se siguen financiando por subvención de asistencia media y esa es una de las grandes causas del deterioro de la educación pública, porque es un financiamiento con una lógica de mercado”, agregó.



En ese sentido, comentó que “esa lógica neoliberal no es la que nos sirve para mejorar la educación pública y el proyecto enviado no corrige esto y otros aspectos muy sustantivos que se deben modificar en el sistema educativo”.