Coloma: “El reparto es la peor política pública y sería un grave error”

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) se refirió a la discusión por la reforma de pensiones impulsada por el Gobierno y recalcó que “la esencia del proyecto tiene que ser cómo mejoramos las pensiones y la capacidad de ahorro”.



En conversación con Tele13 Radio, el parlamentario comentó que se debe tener “un buen diagnóstico, de donde debe ir esta nueva reforma de pensiones. El Gobierno planteó algo que era bien disruptivo, que era enfatizar una cantidad relevante respecto del reparto, ese era el proyecto original”.



En ese sentido, expresó que “el reparto es la peor política pública y eso sería un grave error. Para eso se convocó un grupo de técnicos transversales que definieron un buen documento, que plantea que el gran problema hoy es que los chilenos y chilenas vivimos más que antes”.



“En segundo lugar, las mujeres porque viven más, jubilan antes reciben menos. Tercero, falta competencia en el sistema de pensiones para que haya mejores pensiones”, precisó.



Coloma comentó que la iniciativa del Ejecutivo “tiene algunas coincidencias con el diagnóstico, pero también discrepancias, como el rol del Estado, respecto a cómo se define el 6%”.



“Para mí el primer problema es la capitalización. En la medida que no mejores la capacidad de ahorro de las personas, las pensiones futuras van a ser pésimas”, añadió.



En cuanto al préstamo, el legislador sostuvo que “la esencia del proyecto tiene que ser cómo mejoramos las pensiones y la capacidad de ahorro. En lo personal, sí me parece que uno puede estar dispuesto a generar el seguro de defunción y de corregir la tasa de longevidad, que no cuesta más del 0,5% en todos los modelos, el país puede dar ese paso y es justo”.



“Para mí es clave que aquí en pensiones, en esta tercera etapa, tengamos claridad que vamos a tener mejores pensiones y que vamos a hacer un esfuerzo, especialmente por las mujeres que llevan 20 a 30 años cotizando. Además, haremos todo lo posible para que la PGU alcance la menor línea de pobreza”, manifestó.