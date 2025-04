Carabineros investiga ataque incendiario a maquinaria en el sector Peu-Peu de Lautaro

La mañana de este martes se registró un atentado incendiario en el sector Peu-Peu de Lautaro, Región de La Araucanía, en el que quedaron seis maquinarias quemadas.



Carabineros trabaja en la zona mientras la Comisión por la Paz y el Entendimiento se prepara para entregar este miércoles su informe al Presidente Boric sobre el conflicto territorial en la Macrozona Sur.



El comisionado de dicha instancia, Adolfo Millabur, destacó la dificultad de alcanzar consensos.



Por su parte, el diputado Andrés Jouannet criticó la falta de Estado de Derecho en la región y cuestionó la política de seguridad en La Araucanía.



“Nuevamente un atentado terrorista, esta vez en el sector Peu Peu de la comuna de Lautaro, deja entre vehículos, camiones y maquinarias, cinco maquinarias destruidas”, dijo el parlamentario.



“Esto demuestra que en la Región de La Araucanía no hay Estado de Derecho, que la gente vive con miedo y lo cierto es que tenemos un Presidente que parece que no entiende que él es Presidente también acá en la Araucanía. Que es Presidente de todos los chilenos, nunca lo entendió y es un fracaso en la política de seguridad acá en La Araucanía”, finalizó.



De acuerdo con información preliminar, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas



Frente a la hipótesis de intencionalidad en el atentado, Carabineros se desplegó en la zona, vía aérea y terrestre, para dar con los autores del hecho.