Comienza el juicio contra Dani Alves por presunta violación: Denunciante ratificó su versión 

Durante este lunes se dio inicio al juicio contra Dani Alves, quien es acusado de violar a una mujer en el baño de la discoteque Sutton de Barcelona en diciembre de 2022; y en el transcurso de la audiencia, la presunta víctima ratificó su versión en el tribunal.

De acuerdo a diferentes medios internacionales, la mujer declaró a puertas cerradas y bajo extremas medidas de protección, por más de una hora ante la Audiencia de Barcelona. Asimismo, se distorsionó su voz e imagen, para evitar que se divulgue su identidad.

Además, la joven estuvo protegida por una mampara para no ver al exjugador del Barcelona, y en su relato, al igual que en toda la investigación, aseguró que Alves la agredió sexualmente, con violencia y una actitud despectiva, en el baño de dicha discoteca.

Por otra parte, una amiga de la denunciante, quien estuvo con ella la noche del 30 de diciembre de 2022, día del incidente, también entregó su testimonio. “Le insistimos en que tenía que denunciar (…) Nunca nos explicó los detalles de la agresión sexual”, comentó.

En la misma línea, indicó que un camarero las invitó a la mesa en la que estaba Alves, y afirmó que sintió incomodidad al saludar al brasileño. “En el momento que le saludé, para darle un beso me agarró la cara, y para darle el segundo beso no pude porque me estaba agarrando mucho, con una actitud babosa. Tenía la mano por la espalda y la bajó, casi me toca el culo”, añadió.

A la vez, recordó que vio llorar a la presunta víctima cuando salió del baño, y sostuvo que esta última se mostró muy afectada.

“Lloramos, yo no sabía cómo reaccionar en ese momento. Le dijimos que tenía que denunciar y me dijo que no la iban a creer. Ella se quería ir a casa (…). No quería denunciar, nos costó muchísimo, de verdad. Estaba en shock”, manifestó.

Respecto a cómo se encuentra actualmente su amiga, señaló que “a día de hoy está muy mal, ha perdido mucho peso, está ansiosa. Ha reducido su círculo de amigos porque no se fía de nadie (…) Está obsesiva con todo, no sale de casa. Se piensa que todo el mundo la mira y le hace fotos”.

Cabe destacar que la Fiscalía busca una sentencia de 9 años de prisión para Alves, mientras que los abogados de la denunciante piden 12 años. En tanto, la defensa del exjugador de la selección brasileña ha solicitado suspender el juicio, al considerar que existe un “juicio paralelo en los medios de comunicación”, que ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia.