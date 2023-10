Comunidad Judía pide intervención del Gobierno por chilena secuestrada por Hamás

La Comunidad Judía en Chile llegó este viernes a La Moneda para solicitar al Gobierno que intensifique los esfuerzos para rescatar a Loren Garcovich, chilena que fue secuestrada por Hamás junto a su marido de origen español y de quienes no se tienen más informaciones hasta ahora.



La presidenta de la colectividad, Ariela Agosín, dijo que “respecto de ella no hay información nueva, solamente sabemos que se comunicó con sus padres al igual que su esposo, que es español. España ya está haciendo todos los esfuerzos gubernamentales posibles para tratar de recuperar al esposo”.



Agosín agregó que Garcovich y su esposo “estaban escondidos, y esa es la última comunicación. Después, la casa en el Kibutz fue encontrada destruida, los cuerpos no han sido hallados y por lo tanto, esa es la última información que hay sobre ella”.



Además, la presidenta de la Comunidad Judía en el país manifestó que “le pido al Gobierno de Chile y al Presidente que nos ayude a tratar de recuperar a Loren Garcovich Montoya (…). Su familia está sufriendo terriblemente por su ausencia, y por todos los secuestrados, y en las organizaciones internacionales que intervengan”.



“La barbarie ha sido de un nivel impresionante, el dolor que se está viviendo, el nivel de ensañamiento. Estamos todos sufriendo mucho, y en este minuto en específico, hemos venido a pedirle al Presidente que intervenga él y el Gobierno por nuestra compatriota que está secuestrada”, indicó.



Por último, expresó que “nos dolió lo que demoró el Presidente a salir a condenar, tendría que haber condenado de manera más categórica y más rápida”.



Pese a eso, Agosín valoró los esfuerzos del Ministerio de Relaciones Exteriores en los vuelos para repatriar a chilenas y chilenos que se encuentran en la zona de peligro.