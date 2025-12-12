Home Vanguardia "con zendaya y jacob elordi: “euphoria” presenta adelanto de su te..."

Con Zendaya y Jacob Elordi: “Euphoria” presenta adelanto de su tercera temporada

La famosa serie de HBO mostró en un clip las primeras imágenes de su nueva temporada, cuyo estreno está previsto para abril del próximo año.

Leonardo Medina
HBO Max compartió este viernes las primeras imágenes de la tercera temporada de “Euphoria”, una de las series más esperadas del próximo año. 

El adelanto forma parte de un video promocional de la plataforma, en la cual aparecen algunos de sus estrenos para el 2026, como “House of the Dragon” o “Lanterns”, nuevo proyecto de DC Comics.

En el clip se puede ver a los protagonistas de la producción, como “Rue”, interpretada por Zendaya, o “Nate”, personaje de Jacob Elordi. 

A la vez, aparecen “Cassie” (Sydney Sweeney), “Jules” (Hunter Schafer) y “Maddy” (Alexa Demie).

Cabe destacar que el creador de la serie, Sam Levinson, confirmó que la historia dará un salto temporal de 5 años, después de los hechos mostrados en la segunda temporada, la cual se emitió el 2022.

Por su parte, la tercera temporada tiene previsto su estreno para abril del 2026 en HBO y HBO Max.

Mira el adelanto:

Source Texto: La Nación/Foto: Captura
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Leonardo Medina
