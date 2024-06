Concejal PS denuncia “abuso de poder y totalitarismo” del PC en Recoleta

El concejal José Luis Salas (PS) denunció que en la Municipalidad de Recoleta hay totalitarismo de parte de sus similares del PC y aseguró que existe “una recriminación y agresiones” contra quienes intentan denunciar irregularidades.

Este martes se realizó el primer concejo municipal luego que fuera decretada la medida cautelar de prisión preventiva para el alcalde Daniel Jadue (PC) por delitos de cohecho y fraude al Fisco en el marco del caso Farmacias Populares.

En ese contexto, en conversación con La Tercera, Salas señaló que “cuando hablo de irregularidades se me acusa de que estoy atacando al alcalde o a la secretaría de la municipalidad. Hay que, de una vez por todas, despersonalizar”.

“Aquí existe una recriminación y agresiones contra quienes intentamos denunciar estos temas, lo que ha llevado a esta comuna a no racionalizar, a no pensar, a no reflexionar. Aquí se ha instalado la obediencia”, añadió.

En cuanto a lo ocurrido con el jefe comunal, el concejal señaló que “acá no se está hablando de que la gestión municipal no ha tenido la intención de mejorar la calidad de vida de los recoletanos. Hay que referirse a las cinco imputaciones, que son gravísimas, contra el alcalde. Los delitos no son de izquierda, centro o derecha, no son de un color. Aquí no son ataques personales, no es Jadue, sino que son puntualmente los delitos o las acciones”.

Respecto a la actuación de los concejales del PC, afirmó que “aquí hay abuso de poder, de autoridad, un totalitarismo. Existe una sola verdad. Todo eso va contra mi naturaleza. Creo en el diálogo, incluso en la discusión. Soy de izquierda, pero soy democrático y aquí quien tiene la soberanía es la ciudadanía, no el partido político del alcalde”.

“El Partido Comunista tiene mayoría con cinco concejales y, lógicamente, ellos hacen una defensa interesada, parcial. Es su referente y es respetable. Quienes no compartimos algunos temas también merecemos respeto. Ha sido difícil trabajar, uno esperaría que si uno es socialista podría ayudarse un poco mejor. En la Municipalidad de Recoleta no se permite una democracia real”, aseveró.

Al ser consultado sobre si considera que Fares Jadue es una opción adecuada para liderar, Salas recalcó que “absolutamente no. Yo me voy a presentar”.

El concejal también planteó que en este concejo municipal “existe una hegemonía, un monopolio, un abuso de poder, un abuso de autoridad y condiciones de imposición y de llegar al servilismo y al sometimiento que yo no comparto”.