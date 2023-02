Consejo Constitucional: Timonel del PPD ratificó que será candidata en la RM

La presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, confirmó que enfrentarán las elecciones del Consejo Constitucional en una lista aparte del resto del oficialismo, junto al PR y la DC. Además, ratificó que será candidata a consejera en la Región Metropolitana.



Detalló que la tarde de este viernes “tuvimos reunión de mesa y se reafirmó la decisión del Consejo Nacional. Lamento que se hayan generado una serie de rumores sobre algo que no es efectivo”.



Respecto a las supuestas presiones que recibió por parte del exsenador Guido Girardi e históricos dirigentes, Piergentili sostuvo que “las conversaciones siempre ocurren en política, el punto es que hay ciertas cosas que no tienen un retroceso, por razones obvias”.



“Para nosotros fue una sorpresa que el PS no siguiera en la lista del Socialismo Democrático, ya que en muchas ocasiones así lo aseguró. Pero las decisiones partidarias no dependen sólo de los aliados, sino también de las convicciones. Seguimos creyendo que esta postura va a ayudar a conquistar una gran mayoría de chilenos y chilenas. Apostamos a una unidad amplia, no una unidad reducida”, reconoció.



Asimismo, la timonel de la tienda señaló respecto su candidatura que “es apuesta también. Cuando uno lidera un partido, tiene que hacer apuestas y tienes que poder engrosar los elencos de tu propio partido”.



También se refirió a su idea de “pactos por omisión”, a pesar de que no obtuvo mucho respaldo por parte Apruebo Dignidad y el PS. “Nunca hay que cerrar la puerta a nada, creo que a lo mejor fue un primer impulso (…) así que espero que se analice”, remarcó.