Cordero respaldó a Patricio Fernández y descartó relativismo o negacionismo

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se pronunció en apoyo del asesor presidencial a cargo de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, Patricio Fernández, luego de que este generara controversia por sus declaraciones en una entrevista radial.



Fernández mencionó, entre otras cosas, que la historia seguirá discutiendo las razones y motivaciones del Golpe de Estado, lo cual provocó críticas por parte de agrupaciones de Derechos Humanos y del Partido Comunista.



En conversación con Radio Infinita, Cordero señaló que, a su parecer, “no hay ninguna frase que haya dicho (Fernández) a la cual uno le pueda atribuir relativismo o negacionismo en materia de Derechos Humanos”.



“Y en esto soy particularmente cuidadoso”, recalcó, señalando que la conmemoración de los 50 años del Golpe, forma parte de un “espacio que hay que cuidar”.



“Una de las labores que a mí me encomendó el Presidente es el Plan de Búsqueda, por el cual yo tengo un diálogo permanente con las agrupaciones para el desarrollo (…) han sido diálogos intensos, también muy constructivos para mí, es un espacio que guardo con mucho celo en términos institucionales y personales, después que deje el cargo probablemente podré explicar por qué me ha parecido muy significativo, y creo que es un espacio que hay que cuidar, por la historia de este país, por la forma en que se ha tratado el tema de DDHH particularmente en la desaparición forzada de personas”, señaló.



El ministro remarcó que “tanto la conmemoración de los 50 años del golpe como todas las acciones vinculadas a reparación y memoria en materia de DDHH son un espacio que tenemos que cuidar por lo que esto implica. Probablemente yo sigo bajo el sesgo del plan de búsqueda. Yo trataría de que las cosas vuelvan al cauce institucional que corresponda”.