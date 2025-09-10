Home Nacional "corte de apelaciones de santiago ratifica acceso a correos instit..."

Corte de Apelaciones de Santiago ratifica acceso a correos institucionales en indagatoria por caso Monsalve

El diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) valoró la decisión del tribunal de alzada y explicó que con la solicitud para acceder a los correos se buscaría “información muy relevante a la hora de profundizar y analizar el caso Monsalve y cómo fue enfrentado en su momento”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de ilegalidad interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de la solicitud del diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical), quien en el contexto de la comisión Investigadora del Caso Monsalve solicitó acceder a los correos del entonces jefe de asesores del Presidente, Miguel Crispi; y del jefe de gabinete, Carlos Durán; para ratificar la versión entregada por ambos a la instancia indagatoria de la Cámara de Diputados.

Lagomarsino valoró la decisión del tribunal de alzada y explicó que con la solicitud para acceder a los correos se buscaría “información muy relevante a la hora de profundizar y analizar el caso Monsalve y cómo fue enfrentado en su momento”.

En ese contexto, el parlamentario afirmó que “creo fundamental que logremos resguardar el principio constitucional de transparencia resguardado por nuestra Carta Magna y que, por supuesto, todas las instituciones tienen el deber de respetar y cumplir”.

Finalmente, enfatizó que “aquí no estamos abordando materias que son de seguridad nacional ni otras materias sensibles. Sino que hemos pedido conocer y acceder a correos y documentos específicos en el contexto de un caso que estremeció a nuestro país y que es de alta connotación social”.

Source Texto: Aton/ Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Los 8 candidatos presidenciales se enfrentan en el pri...

Al inicio del debate el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió a la abanderada oficialista, Jeannette Jara, luego de que esta iniciara su intervención con una crítica directa: “Eso es lo bueno de los espacios en vivo, que los bots no pueden instalar mentiras”.

Leer mas
Triunfo

Esteban González aborda el sólido liderato de Coquimbo...

El técnico del cuadro pirata anticipó el partido de este viernes ante Ñublense por el inicio de la fecha 23, y reflexionó en torno a la increíble campaña del club en el Campeonato Nacional.

Leer mas
Nacional

Operación “Fortaleza” dejó 3.300 detenidos y 160...

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó que “se han desplegado más de 6.700 funcionarios, que es un 28% más de los que se desplegaron durante el mes de agosto en el operativo unificado. Se han utilizado más de 2.200 medios logísticos, que es un 58% adicional al que se utilizó en el operativo anterior”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/